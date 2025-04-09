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Росія фактично розпочала новий наступ на Сумську та Харківську області – Сирський

09 квітня 2025, 12:24

Росія фактично розпочала новий наступ на Сумську та Харківську області – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Новий російський наступ на Сумську та Харківську області фактично вже розпочався. Про це в інтерв'ю виданню «Лівий берег» повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, вже кілька днів українські військові спостерігають збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій окупантів на всіх напрямках.

«Ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, розгрому наших військ та просування вглиб, прагне повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей, створити «буферну зону» на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей», – розповів Сирський.

Нагадаємо, що російські штурми наприкінці березня досягли максимальної інтенсивності у 2025 році.

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