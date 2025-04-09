«Це хаос»: у ЗСУ розповіли про дуже складні міські бої в Торецьку

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

У Торецьку Донецької області тривають постійні та дуже складні міські бої. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, війська РФ дуже намагаються взяти місто.



«Росіяни намагаються використати усі засоби, щоб зайти на українські позиції чи хоча б їх зруйнувати. Ситуація у місті динамічна. Бої у місті чотиривимірні, насправді. У місті може один поверх будівлі контролювати ворог, один – українські сили. Може бути, що одна вулиця частково контролюється одними силами, але з іншого боку, з перехрестя вона повністю прострілюється, тому там неможливо пересуватися. Це хаос», – розповів речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися і відбили у російських військ позиції під містом Покровськ на Донеччині.