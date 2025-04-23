Обстріл околиці Краматорська — постраждала молода дівчина

Внаслідок російського обстрілу околиць Краматорська постраждала 16-річна місцева мешканка. Удар стався сьогодні о 10.15.



За словами начальника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, дівчині надають медичну допомогу, її стан оцінюється як задовільний.



Інформації про руйнування не надходило.

Нагадаємо, що 23 квітня російська авіація скинула три авіабомби на селище Чернігівка на Донеччині, внаслідок чого є поранений.



23 квітня близько 03:34 росіяни обстріляли промислову зону міста Дружківка на Донеччині.



Нагадаємо, що 22 квітня армія РФ завдала удару по місту Добропілля на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа.



У лікарні помер 72-річний мешканець Слов'янська, який зазнав поранення під час сьогоднішнього обстрілу міста.