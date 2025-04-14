ЗСУ за день відбили два масованих штурми на Новопавлівському напрямку: знищені танки та БМП росіян

Знищена російська бронетехніка Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

Протягом одного дня 31-ша механізована бригада ЗСУ та придані підрозділи, у тому числі 3-й механізований батальйон президентської бригади ЗСУ, відбили два масовані штурми на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 31-ї ОМБр.



Штурмові групи російських військ, використовуючи мототехніку в кількості близько 40 одиниць, зі сходу та півдня здійснили спробу штурму села Вільне Поле. Українські бійці виявили та знищили окупантів на підступах до передових позицій.



Другу спробу штурмових дій ЗС РФ здійснили у напрямку того ж Вільного Поля та села Новосілка силами близько 20 одиниць броньованої техніки.



«Завдяки своєчасному виявленню противника на цих підступах було прийнято рішення, розподілено засоби та точки зустрічі. В результаті знищені 14 БМП та два танки. Противник успіху не мав, до бойових позицій наших військ не підійшов», – розповіли у бригаді.

Нагадаємо, що українські десантники захопили позиції російських військ поблизу селища Білогорівка Луганської області.