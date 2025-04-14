У ЗСУ розповіли про місце частих боїв та атак російських військ на Лиманському напрямку

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepSate

На Лиманському напрямку йдуть досить активні бойові дії. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Однак, за його словами, там йдеться про маленькі населені пункти та спроби росіян просочитися в бойові порядки ЗСУ, зокрема за рахунок використання легкої та імпровізованої техніки.



«Лиманський напрямок – це один із рекордсменів із застосування різних багі, мотоциклів та інших маленьких, але швидких транспортних засобів, за рахунок яких росіяни намагаються проникнути в наші бойові порядки та закріпитися, а там уже нехай піхота підтягується», – сказав Трегубов.



Спікер ОСУВ «Хортиця» зазначив, що у селі Ямполівка йдуть бої.



«Ямполівка постійно фігурує у наших зведеннях як місце частих боїв та місце частих атак росіян», – додав він.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, де на Донбасі армія РФ використовує найбільшу кількість бронетехніки.