Російські військові просунулися біля населених пунктів на Донеччині та в Курській області РФ — DeepState

На карті DeepState позначено просування російських військ біля Роздольного на Донеччині

Російська армія просунулась в районі двох населених пунктів у Курській області Росії та Донецької області. На Курщині ЗС РФ продовжують активно атакувати позиції українських бійців. Про це повідомили аналітики проекту DeepState увечері 14 квітня.

«Ворог просунувся біля Гуєво та Роздольного», — йдеться у повідомленні.

Гуєво — село в Суджанському районі Курської області Росії, розташоване на південь від Суджі. Його ЗСУ взяли під контроль під час боїв на цьому напрямку 7 серпня 2024 року.

Нині ж статус Гуєво на карті аналітиків «невизначений», росіяни мали певні успіхи у просуванні поблизу села.

Також росіяни просунулися на Новопавлівському напрямку, в районі села Роздольне у Великоновосілківському районі Донецької області. Відповідні зміни можна знайти на онлайн-карті проекту DeepState.

Також аналітики повідомляють, що ЗС РФ намагаються вийти до околиць села Шевченко, що поблизу Великої Новосілки. Там українські військові фіксують масове застосування противником техніки та зазначають, що ЗС РФ активізувалася на цій ділянці.

Переважно росіяни намагаються застосовувати техніку для підтримки піхоти або її десантування у складі кількох людей, проте трапляються й великі колони, зазначають аналітики.