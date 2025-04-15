ЗСУ знищили одразу дві станції російського дороговартісного комплексу РЕБ «Борисоглібськ-2» на Херсонщині

Російський комплекс РЕБ «Борисоглібськ-2» на окупованій Херсонщині. Фото: кадр із відео

14 квітня Сили оборони України знищили дві станції російського дороговартісного комплексу РЕБ «Борисоглібськ-2». Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.



Українські військові виявили російські позиції із цими станціями поблизу окупованого села Новокам'янка.



«Борисоглібськ-2» – російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення. Ця система може одночасно виконувати до 30 бойових завдань.

Нагадаємо, що ЗСУ з HIMARS вдарили по пункту управління російських військ у Курській області, поранений командир полку.