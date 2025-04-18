Уиткофф снова назвал «русскоязычные» регионы Украины потенциальным предметом уступок

Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который ранее допустил, что часть украинских территорий может отойти России, снова высказался о «русскоязычных регионах» Украины.



В интервью The Wall Street Journal Уиткофф рассказал о том, как Владимир Путин настаивал на получении украинских земель в рамках возможного мирного соглашения. Он также допустил, что Украина могла бы «меньше беспокоиться» о некоторых преимущественно русскоязычных регионах.



«Если взглянуть на эти пять регионов — они интересуют и Россию, и Украину. Но если некоторые из них в основном русскоязычные, возможно, Украине они менее важны?», — заявил он.



Ранее Уиткофф в эфире Fox News упомянул, что обсуждаемое соглашение может касаться «пяти территорий», не уточнив, какие именно регионы имеются в виду.



На брифинге 17 апреля Владимир Зеленский осудил слова Уиткоффа, заявив, что Украина не признает временно оккупированные территории частью России.



«Я считаю, что господин Уиткофф принял стратегию российской стороны. Это крайне опасно, потому что он — сознательно или нет — распространяет российские нарративы», — подчеркнул президент.



Зеленский также напомнил, что Уиткофф не обладает полномочиями обсуждать статус украинских территорий, поскольку они принадлежат украинскому народу и будущим поколениям.



«Мы уже слышали подобные тезисы от Путина. Но я не ожидал, что эти нарративы продолжат распространять представители цивилизованных стран», — добавил он.



В марте в интервью Такеру Карлсону Уиткофф называл ключевыми для урегулирования конфликта Крым и «четыре региона: Донбасс, Луганск и ещё два», предполагая, что их можно признать российскими. По его словам, эти территории «русскоязычные», а «на проведённых там референдумах большинство высказались за присоединение к России».