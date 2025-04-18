США предложили союзникам план по заморозке войны в Украине — Bloomberg

Соединённые Штаты представили союзным государствам предложения, касающиеся возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.



Среди прочего речь идёт об условиях прекращения огня и возможном ослаблении санкционного давления на Москву в случае продолжительного перемирия.



«По словам европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, контуры плана США были обнародованы во время встреч в Париже в четверг. Предложение фактически заморозит войну, а украинские территории, оккупированные Россией, останутся под контролем Москвы, заявили представители. Стремление Киева вступить в НАТО также не будет обсуждаться. Представители отказались предоставить дальнейшие подробности, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений», — говорится в сообщении.



Ранее Bloomberg отмечало, что американская сторона стремится добиться «полного прекращения огня в течение нескольких недель». Обсуждение продолжится на следующей неделе в Лондоне.



При этом один из собеседников агентства уточнил, что представленные идеи требуют дальнейшего обсуждения с украинской стороной и «не приведут к окончательному урегулированию». Он добавил, что «европейские союзники не признают оккупированные территории российскими». По словам чиновников, любые переговоры невозможны без согласия Москвы на прекращение боевых действий, а также без предоставления Украине «гарантий безопасности для обеспечения выполнения любого соглашения».



Как сообщалось, сенатор Марко Рубио заявил, что США готовы участвовать в мирных переговорах ещё «несколько дней», после чего «пойдут дальше» и сосредоточатся на других приоритетах. Он также допустил, что в таком случае президент Дональд Трамп «решит выйти из мирного процесса».



Днем ранее Трамп заявил, что намерен принять решение в отношении РФ после получения от Москвы информации. Он ожидает ответа до конца текущей недели.



Также ранее сообщалось, что в России выразили сомнения в скором прекращении огня. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время брифинга по итогам закрытых консультаций Совбеза ООН. Он пояснил, что прекращению огня препятствует, по его словам, «нарушение Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре».