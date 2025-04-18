Трамп: Вашингтон не будет участвовать в затянутых переговорах о мире в Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон может выйти из переговоров по урегулированию войны, развязанной Россией против Украины, если процесс достижения мира будет намеренно затягиваться. Об этом он сказал в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.



«Мы отступим, если стороны будут усложнять завершение войны в Украине. Надеюсь, что до этого не дойдёт. У нас есть действительно хороший шанс достичь соглашения между Россией и Украиной», — заявил американский лидер.



По его словам, Белый дом заинтересован в как можно более скором завершении конфликта. При этом конкретных сроков Трамп не назвал: «У нас нет точного количества дней на эту задачу. Но мы хотим сделать всё быстро».



Президент также отметил, что в ближайшее время станет ясно, пытается ли Москва намеренно затягивать процесс. При этом он выразил осторожный оптимизм: «Я считаю, что есть хорошие шансы решить проблему».



Ранее спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который ранее допустил, что часть украинских территорий может отойти России, снова высказался о «русскоязычных регионах» Украины.



Соединённые Штаты представили союзным государствам предложения, касающиеся возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Среди прочего речь идёт об условиях прекращения огня и возможном ослаблении санкционного давления на Москву в случае продолжительного перемирия.



Как сообщалось, сенатор Марко Рубио заявил, что США готовы участвовать в мирных переговорах ещё «несколько дней», после чего «пойдут дальше» и сосредоточатся на других приоритетах. Он также допустил, что в таком случае президент Дональд Трамп «решит выйти из мирного процесса».



Днем ранее Трамп заявил, что намерен принять решение в отношении РФ после получения от Москвы информации. Он ожидает ответа до конца текущей недели.