В Москве «увидели прогресс» в переговорах по Украине — Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: Интерфакс

Российская сторона видит «определенный прогресс» и «наработки» по завершению войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 18 апреля.

«Мы считаем, что определенный прогресс можно, собственно, уже констатировать», — заявил он, и связал этот «прогресс» с временным мораторием на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать заявления американской стороны о том, что США могут выйти из процесса мирного урегулирования в случае отсутствия прогресса.

«Определенные наработки уже есть, но, конечно, впереди еще много сложных обсуждений», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о вероятности выхода США из процесса урегулирования, Песков отметил, что этот вопрос «нужно задавать в Вашингтоне».

Напомним, ранее Песков заявил, что новых указаний начальства по мораторию на удары по энергетике Украины нет, а зарубежных контактов по дальнейшей судьбе моратория Россия пока не ведет.

Напомним, Соединенные Штаты Америки прекратят посреднические попытки в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не увидят прогресса. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в Париже после встречи с представителями ЕС и Украины.