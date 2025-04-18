В Покровске все въезды в город контролируются российскими FPV-дронами – ГВА

Последствия российских ударов по Покровску. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ

За последние 2-2,5 месяца слишком высокая интенсивность обстрелов города Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



По его словам, войска России ежедневно и в большом количестве бьют по городу авиабомбами.



«Артиллерия бьет по квадратам – просто уничтожают город. Есть несколько въездов в город, но все они контролируются FPV-дронами. Некоторые участки города, кварталы города просто усеяны и засыпаны оптоволокном. Враг не прекращает и уже несколько месяцев подряд охотится FPV-дронами на обычных людей», – рассказал Добряк.

Напомним, что в городе Константиновка на Донетчине очень участились удары дронами.