«Укрпочта. Аптека»: Как заказать лекарства в отделение или домой

Теперь заказать лекарства можно по почте. Фото: Unsplash

Украинцы могут заказать лекарства по почте. Как это сделать, читайте в материале «Новостей Донбасса».



АО «Укрпочта» получило лицензию на торговлю лекарственными средствами. Теперь украинцы смогут заказать и забрать их в одном из почтовых отделений или заказать доставку на дом, предварительно позвонив в контакт-центр.



Как отмечает министерство здравоохранения, через «Укрпочту» можно заказать 10 тысяч медицинских средств без рецепта от врача.

Как заказать необходимые препараты?

Заказать медикаменты можно по номеру 0800300545. Для связи со специалистом следуйте подсказкам в голосовом меню.



Заказ будет упакован и направлен по услуге «Укрпочта Экспресс». Доставка — безвозмездная. Отследить отправку можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бот в мессенджерах.

«Укрпочта. Аптека»: номер контакт-центра. Фото: «Укрпочта»

Возможно ли отследить отправку?

После обработки заявки заказ сформируют, упакуют и отправят «Укрпочтой Экспресс».



Отправку можно отследить на сайте «Укрпочты», в мобильном приложении (доступна версия для IOS и Android) и через чат-бот в Facebook, Telegram и Viber.



Также перед получением рекомендуют проверить содержимое посылки и правильность ее комплектации.



В частности, будут отпускаться лекарства, подлежащие реимбурсации (система, по которой государство возмещает гражданам расходы на определенные лекарственные средства) по программе «Доступные лекарства» для лечения:

сердечно-сосудистых заболеваний;

диабета;

хронических заболеваний дыхательных путей;

расстройств психики, поведения и эпилепси.

Также по рецепту можно будет получить 515 лекарственных средств безвозмездно или с небольшой доплатой.

Отделение «Укрпочты». Фото: «Укрпочта»

Сколько придется заплатить за доставку лекарств «Укрпочтой»?

Доставка лекарств будет бесплатной, а наценка в начале проекта — минимальной, ниже регулируемой государством. В дальнейшем заказ можно будет сделать онлайн, или через приложение.

Когда проект начнет работать в Донецкой области?

По данным Донецкой областной государственной администрации пилотный «Проект „Укрпочта. Аптека уже стартовал на Донетчине и в отдельных приграничных районах Сумщины.



В Донецкой области первый заказ был получен в городе Покровск.



«Проект „Укрпочта. Аптека“ прежде всего призван решить три ключевые проблемы. Во-первых, доступ к аптекам, тем более в тех населенных пунктах, где их нет или те разрушены за время полномасштабной войны. Во-вторых, доступ к тем лекарствам, которых может не быть в ассортименте ближайшей аптеки. В-третьих, доступности лекарств, потому что та самая ближайшая аптека может не предлагать оптимальные цены или не участвовать в государственной программе „Доступные лекарства“», — отмечают в администрации.

Получение лекарств в почтовом отделении в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА

Где в Украине еще планируется запустить проект «Укрпочта». Аптека»?

После успешного старта планируется расширение, и к проекту будут присоединены прифронтовые Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская области и т.д. В перспективе все населенные пункты страны, кроме временно оккупированных.