«Укрпочта. Аптека»: Как заказать лекарства в отделение или домой

Украинцы могут заказать лекарства по почте. Как это сделать, читайте в материале «Новостей Донбасса».
АО «Укрпочта» получило лицензию на торговлю лекарственными средствами. Теперь украинцы смогут заказать и забрать их в одном из почтовых отделений или заказать доставку на дом, предварительно позвонив в контакт-центр.
Как отмечает министерство здравоохранения, через «Укрпочту» можно заказать 10 тысяч медицинских средств без рецепта от врача.
Заказать медикаменты можно по номеру 0800300545. Для связи со специалистом следуйте подсказкам в голосовом меню.
Заказ будет упакован и направлен по услуге «Укрпочта Экспресс». Доставка — безвозмездная. Отследить отправку можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бот в мессенджерах.
«Укрпочта. Аптека»: номер контакт-центра. Фото: «Укрпочта»
После обработки заявки заказ сформируют, упакуют и отправят «Укрпочтой Экспресс».
Отправку можно отследить на сайте «Укрпочты», в мобильном приложении (доступна версия для IOS и Android) и через чат-бот в Facebook, Telegram и Viber.
Также перед получением рекомендуют проверить содержимое посылки и правильность ее комплектации.
В частности, будут отпускаться лекарства, подлежащие реимбурсации (система, по которой государство возмещает гражданам расходы на определенные лекарственные средства) по программе «Доступные лекарства» для лечения:
Также по рецепту можно будет получить 515 лекарственных средств безвозмездно или с небольшой доплатой.
Отделение «Укрпочты». Фото: «Укрпочта»
Доставка лекарств будет бесплатной, а наценка в начале проекта — минимальной, ниже регулируемой государством. В дальнейшем заказ можно будет сделать онлайн, или через приложение.
По данным Донецкой областной государственной администрации пилотный «Проект „Укрпочта. Аптека уже стартовал на Донетчине и в отдельных приграничных районах Сумщины.
В Донецкой области первый заказ был получен в городе Покровск.
«Проект „Укрпочта. Аптека“ прежде всего призван решить три ключевые проблемы. Во-первых, доступ к аптекам, тем более в тех населенных пунктах, где их нет или те разрушены за время полномасштабной войны. Во-вторых, доступ к тем лекарствам, которых может не быть в ассортименте ближайшей аптеки. В-третьих, доступности лекарств, потому что та самая ближайшая аптека может не предлагать оптимальные цены или не участвовать в государственной программе „Доступные лекарства“», — отмечают в администрации.
Получение лекарств в почтовом отделении в Донецкой области. Фото: Донецкая ОГА
После успешного старта планируется расширение, и к проекту будут присоединены прифронтовые Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская области и т.д. В перспективе все населенные пункты страны, кроме временно оккупированных.