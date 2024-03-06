«Укрпошта. Аптека»: Як замовити ліки у відділення чи додому

Тепер замовити ліки можна поштою. Фото: Unsplash

Українці можуть замовити ліки поштою. Як це зробити, читайте у матеріалі «Новин Донбасу».



АТ «Укрпошта» отримало ліцензію на торгівлю лікарськими засобами. Тепер українці зможуть замовити та забрати їх в одному з поштових відділень або замовити доставку додому, попередньо зателефонувавши до контакт-центру.



Як зазначає міністерство охорони здоров'я, через «Укрпошту» можна замовити 10 тисяч медичних засобів без рецепта від лікаря.

Як замовити потрібні препарати?

Замовити медикаменти можна за номером 0800300545. Для зв’язку з фахівцем слідуйте підказкам у голосовому меню.



Замовлення буде спаковано та надіслано за послугою «Укрпошта Експрес». Доставка — безоплатна. Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах.

«Укрпошта. Аптека»: номер контакт-центру. Фото: «Укрпошта»

Чи можна відстежити відправлення?

Після опрацювання заявки замовлення сформують, спакують та відправлять «Укрпоштою Експрес».



Відправку можна відстежити на сайті «Укрпошти», у мобільному застосунку (доступна версія для IOS та Android) та через чат-бот у Facebook, Telegram та Viber.



Також перед отриманням рекомендують перевірити вміст посилки та правильність її комплектації.



Зокрема відпускатимуться ліки, які підлягають реімбурсації (система, за якою держава відшкодовує громадянам витрати на певні лікарські засоби) за програмою «Доступні ліки» для лікування:

серцево-судинних захворювань;

діабету;

хронічні захворювання дихальних шляхів;

розладів психіки, поведінки та епілепсі.

Також за рецептом можна буде отримати 515 лікарських засобів безоплатно або з невеликою доплатою.

Поштове відділення. Фото: «Укрпошта»

Скільки доведеться заплатити за доставку ліків «Укрпоштою»?

Доставка ліків буде безкоштовною, а націнка на початку проєкту — мінімальною, нижче регульованої державою. Надалі планується, що замовлення можна буде зробити онлайн або через застосунок.

Коли проєкт почне працювати на Донеччині?

За даними Донецької обласної державної адміністрації, пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» вже стартував на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини.



На Донеччині перше замовлення було отримано в місті Покровськ.



«Проєкт „Укрпошта. Аптека“ передусім покликаний розв’язати три ключові проблеми. По-перше, доступу до аптек, тим паче у тих населених пунктах, де їх немає або ті зруйновані за час повномасштабної війни. По-друге, доступу до тих ліків, яких може не бути в асортименті найближчої аптеки. По-третє, доступності ліків, бо та сама найближча аптека може не пропонувати оптимальні ціни чи не брати участь у державній програмі „Доступні ліки“», — зазначають в адміністрації.

Одержання ліків у поштовому відділенні у Донецькій області. Фото: Донецька ОДА

Де в Україні ще планується запустити проєкт «Укрпошта». Аптека»?

Після успішного старту планується розширення, і до проєкту буде долучено прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо. У перспективі — всі населені пункти країни, окрім тимчасово окупованих.