Идентификация пенсионеров-переселенцев: какие основные вопросы и проблемы?

Идентификация пенсионеров по видеосвязи. Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью DALL·E

До 31 марта пенсионеры-перемещенные лица должны пройти идентификацию, чтобы им и дальше начислялись выплаты. Более чем на три года, пока в Украине был карантин, процедуру приостановили. Летом ее возобновили. Осенью у ВПЛ появилась возможность проходить видеоидентификацию. Но, несмотря на это, многие пенсионеры-переселенцы все равно столкнулись с трудностями. Как проходит идентификация и какие есть проблемы «Новости Донбасса» спросили у эксперток общественной организации «Донбасс SOS» и благотворительного фонда «Право на защиту».



Кто должен проходить идентификацию?

Тайя Аврам, юристка ОО «Донбасс SOS»: Пенсионеры–внутренне перемещенные лица, переместившиеся до 24 февраля 2022 года.



Какие механизмы прохождения такой идентификации?

Тайя Аврам: Идентификацию можно пройти четырьмя способами. Первый: обратиться в отделение «Ощадбанка» или сервисного центра Пенсионного фонда. Сделать это нужно лично. Второй: авторизоваться на портале электронных услуг Пенсионного фонда, используя «Дия.Пидпис». Третий: пройти видеоидентификацию, на которую регистрируются также на портале Пенсионного фонда. Четвертый: обратиться в консульство, если пенсионер находится за границей. Если пенсионер получает пенсию через «Укрпочту», проходить идентификацию не нужно, ведь она осуществляется автоматически при каждом получении пенсии.



Как подавать заявление на видеоидентификацию?

Ольга Луцив, юристка чат-бота «Юридический советник для ВПЛ» БФ «Право на защиту»: Получатель пенсии должен зарегистрироваться для прохождения идентификации. Регистрация осуществляется либо по номерам телефона, указанным на сайте Пенсионного фонда, либо через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Удобнее через портал, потому что не всегда можно дозвониться.



Что должно быть в заявлении?

Ольга Луцив: Сначала нужно зайти на портал, выбрать «Заявление на идентификацию с помощью видеосвязи». Заполнить необходимую информацию. Можно отметить, нужно ли дополнительное сопровождение, например, сурдопереводчик или помощник. Но это не просто член семьи или соседка. Это должен быть человек, назначенный попечителем или опекуном. Он обязан подтвердить свои возможности. Уже при подаче заявления мы определяем, каким средством связи будет производиться видеоидентификация. Можно, например, выбрать Viber, Skype, Telegram, другие мессенджеры. После подачи заявления с вами должен связаться уполномоченный работник Пенсионного фонда. Видеоидентификация должна состояться в течение 30 календарных дней с момента подачи заявления, но не быстрее, чем через 10 рабочих дней.



Как проходит видеоидентификация? Какую информацию нужно предоставлять?

Ольга Луцив: После того, как уполномоченный представитель связался с заявителем, они определяют время и место проведения видеоконференции. Что касается вопросов, то они не будут спонтанными. Они закреплены постановлением Пенсионного фонда. Есть список обязательных и дополнительных вопросов, поэтому к ним можно подготовиться. Очевидно, связь должна быть очень хорошая, поскольку человека должно быть хорошо видно, он должен предъявить свои документы. По паспорту необходимо выяснить, действительно ли это тот человек. Более того, уполномоченный представитель обязан установить, не поддельный ли это паспорт, содержатся ли все защитные голографические изображения, вклеены ли все фотографии. То есть, качество видеосвязи должно быть достаточно высоким. Конференция должна занять до 20 минут. Если, к примеру, есть технические сбои, то все фиксируется в протоколе. Уполномоченный представитель должен приостановить такую конференцию и назначить новую. Причем, она будет начинаться сначала. После завершения конференции уполномоченный работник формирует файлы с записью, протокольное решение и направляет его в специальное подразделение, которое, собственно, осуществляет идентификацию по пенсионному делу. В течение 10 дней с момента прохождения такой видеоконференции будут предоставлены решения, прошло ли лицо видеоидентификацию или нет. Негативное решение можно обжаловать.



Какие вы видите главные проблемы при прохождении видеоидентификации?

Тайя Аврам: Не все пенсионеры смогут пройти идентификацию вовремя и пенсия им будет прекращена. Мы выделяем несколько причин, почему так происходит. Первая — недостаточная информированность. Когда был введен карантин в Украине, идентификация не проводилась. Пенсионеры могли не знать, что она необходима и что она будет проводиться после отмены карантина (карантин, связанный с эпидемией Covid-19, закончился 31 июля 2023 — ред.). Также причина заключается в том, что значительное количество пенсионеров находится на временно оккупированной территории. Там доступ к украинским медиа ограничен или вообще отсутствует. Люди в оккупации узнают информацию во время общения со своими родственниками и друзьями, находящимися на территории, подконтрольной Украине. Мы сейчас пытаемся усилить информационную кампанию, чтобы пенсионеры могли все же вовремя пройти идентификацию, получать пенсию. Еще одна причина — риски безопасности для себя и своих близких. Мы уже знаем о случаях, когда пенсионеры воздерживаются от подачи заявления на идентификацию. Они опасаются, что местные оккупационные власти узнают, что они получают украинские выплаты и это приведет к негативным последствиям.



Влияет ли на этот процесс отсутствие связи украинских мобильных операторов на оккупированных территориях?

Тайя Аврам: Да. Заявка заполняется на портале Пенсионного фонда. В ней необходимо указать номер телефона, электронную почту, а также выбрать мессенджер, с помощью которого пенсионер готов проходить идентификацию. Люди, заполняющие эту заявку, сомневаются, могут ли указать не украинский номер телефона, не свою электронную почту или, например, почту своих детей, чтобы с их помощью договориться о дате и времени проведения идентификации. Можно ли указывать один номер телефона для нескольких человек. Такая ситуация актуальна для находящихся на оккупированной территории пенсионеров, и у них остался только один номер украинского оператора, например, для пяти человек. Из практики мы видим, что нужно и в таких ситуациях регистрироваться, указывать номер на несколько человек или номер своих близких. Работники Пенсионного фонда проявляют понимание ситуаций, в которых находятся люди в оккупации. Если пенсионер пропустит звонок, так как в оккупации не всегда есть доступ к телефонной связи, нужно ждать электронное письмо, которое придет на указанную электронную почту и в нем будет указаны дата и время.



А как насчет блокировки определенных сайтов и мессенджеров на захваченных территориях?

Тайя Аврам: В таком случае мы советуем, чтобы близкие или друзья пенсионеров, которым они доверяют, зарегистрировали их с территории, подконтрольной правительству Украины. Например, если зарегистрирует их сын, он подтвердит дату, время прохождения идентификации, может даже помочь воспользоваться для подключения мессенджером, который они выберут. У нас уже есть успешные случаи, когда пенсионеры с помощью друзей и родственников уже прошли идентификацию и получили подтверждение.



Не проще ли перемещенным лицам, которые находятся за границей, сходить в консульские учреждения?

Тайя Аврам: Видеоидентификация более доступный способ. Ведь идет большая нагрузка на консульства. Надо записаться в очередь, чтобы вас приняли. Это первое. Второе. Не все пенсионеры находятся именно в городах, где находится консульство. То есть, это расходы на поездку в консульство, на оплату консульского сбора. Затем еще необходимо скачать копию документа на портале электронных услуг.



Если не все пенсионеры успеют пройти идентификацию, могут ли продлить сроки?

Тайя Аврам: Продления сроков не предусмотрено, поэтому откладывать подачу заявки на прохождение идентификации не стоит. Идентификация осуществляется в течение 30 дней со дня подачи заявления, но не позднее 31 марта. Поэтому, если человек подаст заявление, например, 20 марта, он уже может не успеть пройти идентификацию и пенсия будет прекращена. Тогда уже речь идет о других процедурах возобновления выплат.



Какие это процедуры?

Тайя Аврам: Это сложнее. Если не прошли идентификацию, нужно проходить процедуру возобновления пенсионных выплат. Для этого нужно сначала подать заявление на возобновление выплат. Заявление можно подавать в электронном виде через электронный портал Пенсионного фонда. Сначала нужно авторизоваться на портале. Это можно сделать любым удобным способом. Например, по логину и паролю, с электронным ключом или «Дія.Підписом». В заявлении нужно указать реквизиты банковского счета для зачисления пенсии. Но здесь есть нюанс. Если человек не прошел идентификацию, нужно возобновлять пенсию. Поэтому, возможно, переселенцу придется проходить процедуру установления личности, чтобы Пенсионный фонд убедился, что он жив, что это действительно это лицо. Эта идентификация будет проходить также двумя способами. Это та же видеоидентификация или авторизация на портале с использованием «Дія.Підписа».