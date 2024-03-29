Ідентифікація пенсіонерів-переселенців закінчується 31 березня. Що далі?

Ілюстрація: Новини Донбасу за допомогою DALL·E

31 березня в Україні закінчується строк ідентифікації для пенсіонерів-внутрішньо переміщених осіб. «Новини Донбасу» вже писали про сам механізм цієї процедури та хто повинен її пройти, аби й далі отримувати пенсії. Поки що офіційні установи не публікують інформацію, скільки саме переселенців встигли пройти ідентифікацію, але, як кажуть правозахисники, ця кількість доволі невелика. Чому ВПО складно долучитись до цього процесу навіть у режимі відеоконференції та що планує Пенсійний фонд далі — читайте у статті «Новин Донбасу».

Ще раз про те, хто має проходити ідентифікацію

Нагадаємо, що ідентифікацію повинні проходити пенсіонери першої хвилі — ті, хто зареєструвався як ВПО до 24 лютого 2022 року та отримує пенсію в «Ощадбанку». Така процедура не нова, вона була й раніше, але на час карантину через COVID-19 її призупинили. Але поки тривав карантин, почалось повномасштабне вторгнення РФ. Якщо раніше пенсіонери, хай зі складнощами, але могли переміщатись на підконтрольну Києву територію для проходження ідентифікації, то зараз це майже неможливо. Людям, які знаходяться в окупації, треба проїхати практично півсвіту, щоб опинитись в Україні. Для тих, хто виїхав за кордон, дорога теж складна та дороговартісна.



Тож, в Україні запровадили декілька видів ідентифікації. Це, як і раніше, особистий візит до відділення «Ощадбанку» або сервісного центру Пенсійного фонду України. Другий варіант — авторизація на Порталі електронних послуг ПФУ за допомогою «Дія.підпис». Третій — відеоідентифікація. Четвертий — звернення до закордонної дипломатичної установи. Останній підходить для тих пенсіонерів, які перебувають за кордоном. Хоча й для них експерти радять відеоформат як більш зручний.



Ідентифікацію пенсіонери-переселенці повинні пройти до 31 березня. В громадській організації «Донбас SOS» підкреслюють: всім, хто обирає варіант відеоідентифікації та встигне заповнити заявку до кінця цього місяця, Пенсійний фонд пообіцяв її провести. Наприклад, деяким ВПО вже призначили дату ідентифікації на 8 квітня. Тому експерти радять тим, хто ще не подався, все ж таки надіслати заявку до 1 квітня. ПФУ має обробити їх всі.



ВПО раптом дізнаються, що вони вже не ВПО

На перший погляд, відеоформат начебто мав максимально спростити ідентифікацію, але практика показала: для пенсіонерів, які знаходяться на окупованій території це все одно складно. І мова тут не лише про блокування доступу до певних ресурсів чи проблеми з інтернетом.



«Якщо все добре, пенсіонер подає заяву та очікує її розгляду. Якщо пенсіонеру після заповнення заявки на Порталі зазначається “Ви не маєте статусу зареєстрованої ВПО; Від попередньої ідентифікації не минуло 6 місяців”, це є великою проблемою, бо у даному випадку частіш за все скасована довідка ВПО. Немає довідки ВПО у пенсіонера “першої хвилі”, немає і пенсії», — коментує юристка «Донбас SOS» Богдана Гончар.



Згідно зі статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», причин скасування довідки може бути п’ять. Перша: переселенець сам подав заяву про відмову від довідки. Друга: він скоїв кримінальне правопорушення: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; фінансування тероризму. Третя: переселенець повернувся до покинутого місця проживання. Четверта: особа виїхала на постійне місце проживання за кордон. І п’ята: переселенець подав завідомо недостовірні відомості. У будь-якому разі, внутрішньо переміщену особу мають повідомити про скасування довідки протягом трьох днів.



«Якщо скасована довідка, подати заяву на проходження ідентифікації не вийде, потрібно вирішувати питання щодо поновлення довідки. Станом на сьогодні це можливо зробити знаходячись фізично на підконтрольній Україні території», — каже Богдана Гончар.



Тож, поки що виходить, що ті пенсіонери, яким довідки скасували, залишаться без виплат і алгоритму, як цього уникнути, немає.



Відсутність електрики, зв’язку та інші проблеми

Наступна проблема — це помилки при заповненні заяви на проходження відеоідентифікації. Якщо вона була подана, виправити її неможливо. У цьому випадку експерти радять очікувати реакції представників Пенсійного фонду. Взагалі, нагадаємо, що відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви. Пенсійний фонд інформує дзвінком та на електронну пошту про дату та час. Якщо у переселенця щось піде не по плану, він може написати про це на пошту [email protected].



«Пошта [email protected] не дає зворотній зв’язок. Наскільки інформація, яку направляє пенсіонер, є прийнятою, незрозуміло по сьогоднішній день. Я вважаю це проблемою комунікації між ПФУ та пенсіонером», — каже Богдана Гончар.



До речі, на номер ПФУ, з якого дзвонять для проходження ідентифікації, подзвонити пенсіонер теж не може, бо не прописано, щоб представник Пенсійного фонду брав слухавку.



Але найбільше проблем, за словами експертки, відбувається саме під час проходження ідентифікації. Наприклад, пенсіонер обрав спосіб спілкування у Telegram, але виявилось, що номер ВПО у цьому месенджері засекречений. Тож, у день проходження ідентифікації представник ПФУ не знайшов особу, час сплив, переселенець не пройшов процедуру.



Також серед проблем відсутність електрики чи поганий інтернет у пенсіонера або у представника ПФУ. Це унеможливлює проходження ідентифікації. Іноді на процедуру не вистачає часу. Ідентифікація триває 20 хвилин, але не завжди сторони встигають виконати всі умови її проходження.



«Майже всі проблеми призводять до того, що ідентифікація у зазначений час та дату не відбувається, через що виникають інші проблеми. Чи можна одразу повторно подати заяву? Ні, частіш за все, подати повторно не можна, бо перша заявка на розгляді і її статус “не ідентифіковано” незрозуміло, коли оновиться. Люди намагаються повторно подати кожного дня, але безрезультатно. Був кейс, коли у пенсіонера це вийшло зробити тільки через місяць після подачі першої заявки», — коментує Богдана Гончар.



До речі, каже юристка, буває й таке, що у ВПО все готово для відеоідентифікації, він чекає, але представник ПФУ не зв’язується із пенсіонером.



Якщо переселенець все ж таки пройшов ідентифікацію, то йому або надсилають лист в особистий кабінет на Порталі електронних послуг; або повідомляють на електронну пошту (це має бути саме українська пошта); або можна подзвонити на гарячу лінію ПФУ.



Алгоритму для поновлення виплат поки немає

Юристи кажуть: багато ВПО бояться, що під час ідентифікації представник ПФУ дізнається, що вони перебувають на окупованій території. Потім через це їм можуть скасувати довідки по ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» на підставі «повернувся на постійне місце проживання».



«Постановою 20.11.2023 №49-2 “Про затвердження Порядку встановлення територіальним органом Пенсійного фонду України особи одержувача пенсії, щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку” передбачено, що “під час здійснення відеоідентифікації уповноважений працівник забезпечує цілісність та конфіденційність інформації, що передається”» — коментує Богдана Гончар.



Тобто, представник ПФУ не має права розголошувати цю інформацію.



«Багато хто звертається із запитом “Я пройшов ідентифікацію, в мене стоїть ліміт в “Ощадбанку” на будь-які операції по картці, що робити?”. ГО “Донбас SOS” 2,5 місяці вирішує це питання щодо встановлення лімітів “Ощадбанку”. Враховуючи правила внутрішнього розпорядку, банк проводить перевірку своїх клієнтів та іноді дійсно фіксує дії, які визначає як ті дії, котрі потрібно перевірити. Щоб зберегти особисті дані та грошові кошти клієнта, банк встановлює з грудня 2023 року ліміт по картці та будь-яким діям по грошам на картці (неможливість зняти, зробити перевод з картки на картку або поповнення мобільного номеру). На сьогоднішній день це питання почало поступово вирішуватись», — каже Богдана Гончар.



При цьому вона додає, що деякі проблеми досі не вирішені. Серед них погана комунікація, в тому числі мова про пошту [email protected], яка працює однобічно. Також неясно, коли ВПО може подати заявку повторно та що буде із заявками, які ще не оброблені ПФУ, бо законом встановлено пройти ідентифікацію до 31 березня включно, але останні два дні березня — вихідні.



І головне — що робити тим переселенцям, які не встигли подати заявку, або якщо заявка залишилась без відповіді. Чи будуть вони позбавлені виплат? Бо якщо так, то ситуація для ВПО ускладнюється. Поновити пенсію можна лише особистим візитом у Пенсійний фонд. Іншого алгоритму поки немає.