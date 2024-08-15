Как обойти блокировку YouTube в России и оккупации: обзор способов

Блокировка YouTube. Фото: Pixabay

В России столкнулись с массовым сбоем в работе YouTube. О проблемах с видеохостингом сообщают фактически по всей РФ. Наибольшее количество жалоб — от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и многих других городов. Столкнулись с проблемами в работе сервиса и жители временно оккупированных территорий Украины. У некоторых YouTube не работает вообще, у кого-то не воспроизводится видео. Какие инструменты помогут обойти ограничения — в обзоре «Новостей Донбасса».

YouTube отключат совсем?

С перебоями и замедлением в работе платформы стало известно в начале августа. Сначала снизилась скорость загрузки видео. Теперь же россияне массово жалуются на полную остановку YouTube.



Российские власти утверждали, что ограничивать работу видеохостинга не собираются. В середине июля «Ростелеком» предупредил, что YouTube может начать плохо работать якобы из-за «износа установленных в России серверов Google». Но корпорация отвергла свою причастность к проблемам с доступом в РФ. Многие эксперты и пользователи уверены — YouTube блокируют намеренно. И не исключают, что он и вовсе прекратит работу. И это только начало. В России даже могут заблокировать операционные системы Android и iOS, о чем уже заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.



Ввиду ограничений появляется все больше инструментов для их обхода: различные VPN-сервисы, расширения браузеров, программы для ПК и мобильные приложения, месенджеры. Также рекомендуют экспериментировать с настройкой роутеров, а лучше — использовать сразу несколько методов обхода блокировок.

Базовый метод — VPN

После возникновения проблем с видеосервисом российские пропагандисты стали убеждать людей активно устанавливать альтернативные платформы — «VK Видео», «Платформа» или Rutube. В AppStore на территории РФ они оказались в топ-3 по скачиваниям. Однако на первом месте — VPN (виртуальная частная сеть), поскольку остается базовым методом в обходе блокировки.



Разработчики VPN постоянно модернизируют протоколы и методы обхода блокировок.



«Мы всегда рекомендуем Amnezia VPN — это самый безопасный способ использования VPN без передачи своих данных третьим лицам. Есть бесплатная версия для россиян Amnezia Free. Также есть ресурс VPN love Me, где можно выбрать один из доверенных VPN-сервисов, которые все еще работают с российской аудиторией», — отмечает киберадвокат, аналитик «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.



Отметим, что популярные VPN-приложения для Android также работают на Android TV, обеспечивая надежную защиту и обход блокировок. Например, ExpressVPN, NordVPN и Surfshark.



При этом эксперты советуют иметь сразу несколько вариантов, ведь в РФ целый ряд VPN-сервисов уже заблокирован.



«Самый лучший способ — это кооперироваться друг с другом и ставить VPN-сервер, чтобы был свой VPN, а не публичный. Потому что публичный будут блокировать, а вот частный VPN заблокировать трудно. Внутридомовые сети в большом количестве новостроек очень популярны, с их помощью можно завести собственные VPN», — говорит экс-депутат Госдумы, российский оппозиционер Илья Пономарев.

Расширения для браузеров

Программы, которые интегрируются в браузер и расширяют его функциональность, могут стать простым решением для обхода ограничений YouTube.



Одно из таких — AdGuard. Программа, прежде всего, позволяет блокировать рекламу, всплывающие окна, баннеры на веб-страницах. Чтобы беспрепятственно пользоваться YouTube, в настройках программы необходимо перейти в раздел «Защита от трекинга». Там есть опция «Защита от DPI» — включите ее, поставив галочку.



Также в обходе ограничений YouTube могут помочь:

Censor Tracker — подходит для браузеров Chrome и Firefox. Специализируется на обходе блокировок, позволяя настроить список сайтов для проксирования;

— подходит для браузеров Chrome и Firefox. Специализируется на обходе блокировок, позволяя настроить список сайтов для проксирования; Unblocker for YouTube — для браузера Chrome, фокусируется именно на разблокировке YouTube-контента;

— для браузера Chrome, фокусируется именно на разблокировке YouTube-контента; YouTube Unblocker Plus — для Firefox, ищет доступные прокси для просмотра заблокированных видео.

Однако не во всех расширениях YouTube может быть автоматически включен в список заблокированных ресурсов. Может потребоваться ручное добавление доменов YouTube. В таких случаях необходимо вручную добавить следующие домены в настройках расширения:

youtu.be

youtube.com

googlevideo.com

you.tube

yt.be

ytimg.com

gstatic.com

googleapis.com

Такие инструменты, как браузерные расширения могут быть эффективны, но и у них есть свои ограничения. Например, Censor Tracker может вызывать периодические просадки скорости и проблемы с загрузкой обложек видео. Кроме того, эффективность может меняться со временем — провайдеры постоянно совершенствуют методы блокировки.

Видеохостинг YouTube. Фото: Unasplash

Альтернативный интерфейс

Инструмент Piped.video позволяет смотреть видео без подключения к серверам Google и иметь подписки на каналы без учетной записи компании. Его использование не требует установки дополнительных программ — достаточно просто открыть сайт в любом браузере.



Поскольку весь трафик проходит через серверы Piped, а не напрямую с вашего устройства, DPI-системы не могут идентифицировать его как YouTube-трафик и применить ограничения. Когда пользователь запрашивает видео через Piped.video, запрос не идет напрямую к серверам YouTube. Сначала поступает на прокси-сервер Piped, который затем перенаправляет его на видеохостинг, маскируя, чтобы он выглядел как обычный запрос. После получения данных от YouTube, Piped обрабатывает их. В итоге веб-страница отображает видео в браузере, используя собственный плеер.

Приложения ByeDPIAndroid и PowerTunnel

ВyeDPIAndroid — открытое программное обеспечение, которое создает локальный VPN-сервис на мобильном устройстве для обхода DPI и цензуры. ByeDPIAndroid использует технологию ByeDPI, изначально разработанную для настольных компьютеров, адаптируя ее для мобильных устройств.



Приложение использует VPN-режим на Android для перенаправления трафика, но не передает ничего на удаленный сервер. Оно не шифрует трафик и не скрывает IP-адрес. Для обновления рекомендуют использовать Obtanium.



PowerTunnel — приложение с похожим принципом. Однако оно может работать нестабильно на некоторых устройствах из-за особенностей реализации VPN в разных версиях Android. Специалисты рекомендуют для скачивания более раннюю версию — 1.9.1.

Мессенджер Discord

Это еще один из способов обойти замедление YouTube. Пользователи отмечают, что, ссылки на видео, отправленные через Discord, открывают плеер, в котором ролики грузятся с нормальной скоростью. Достаточно скопировать и прислать ссылку в любой чат, нажать на иконку воспроизведения. Однако способ с использованием Discord работает не у всех, говорят пользователи.

Мобильная версия YouTube

Еще одно наблюдение пользователей — ограничения YouTube пока не всегда распространяются на мобильные приложения. Как вариант — можно установить на компьютер эмулятор Android, а через него — мобильное приложение YouTube.



Также блокировка часто зависит от провайдера. Поэтому специалисты советуют изменить DNS-сервер в настройках роутера: со стандартного, указанного провайдером на, к примеру, «предпочитаемый» DNS-сервер или «альтернативный».