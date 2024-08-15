Як обійти блокування YouTube в Росії та окупації: огляд способів

Блокування YouTube. Фото: Pixabay

У Росії зіткнулися з масовим збоєм у роботі YouTube. Про проблеми з відеохостингом повідомляють фактично по всій РФ. Найбільша кількість скарг — від жителів Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, Єкатеринбурга та багатьох інших міст. Зіткнулися з проблемами у роботі сервісу і мешканці тимчасово окупованих територій України. У деяких YouTube не працює взагалі, у когось не відтворюється відео. Які інструменти допоможуть обійти обмеження — в огляді «Новин Донбасу».

YouTube відключать зовсім?

Про перебої та уповільнення в роботі платформи стало відомо на початку серпня. Спочатку знизилася швидкість завантаження відео. Тепер же росіяни масово скаржаться на повну зупинку YouTube.



Російська влада стверджувала, що обмежувати роботу відеохостингу не збирається. У середині липня «Ростелеком» попередив, що YouTube може почати погано працювати нібито через «зношення встановлених у Росії серверів Google». Але корпорація відкинула свою причетність до проблем із доступом у РФ. Багато експертів і користувачів упевнені — YouTube блокують навмисно. І не виключають, що він і зовсім припинить роботу. І це тільки початок. У Росії навіть можуть заблокувати операційні системи Android і iOS, про що вже заявив голова комітету Держдуми з регіональної політики та місцевого самоврядування Олексій Діденко.



Зважаючи на обмеження, з'являється дедалі більше інструментів для їхнього обходу: різні VPN-сервіси, розширення браузерів, програми для ПК і мобільні додатки, месенджери. Також рекомендують експериментувати з налаштуванням роутерів, а краще — використовувати одразу кілька методів обходу блокувань.

Базовий метод — VPN

Після виникнення проблем із відеосервісом російські пропагандисти стали переконувати людей активно встановлювати альтернативні платформи — «VK Відео», «Платформа» або Rutube. В AppStore на території РФ вони опинилися в топі за скачуваннями. Однак на першому місці — VPN (віртуальна приватна мережа), оскільки залишається базовим методом в обході блокування.



Розробники VPN постійно модернізують протоколи та методи обходу блокувань.



«Ми завжди рекомендуємо Amnezia VPN — це найбезпечніший спосіб використання VPN без передачі своїх даних третім особам. Є безкоштовна версія для росіян Amnezia Free. Також є ресурс VPN love Me, де можна вибрати один із довірених VPN-сервісів, які все ще працюють із російською аудиторією», — зазначає кіберадвокат, аналітик «Роскомсвободи» Саркіс Дарбінян.



Зазначимо, що популярні VPN-програми для Android також працюють на Android TV, забезпечуючи надійний захист та обхід блокувань. Наприклад, ExpressVPN , NordVPN і Surfshark .



При цьому експерти радять мати одразу кілька варіантів, адже в РФ ціла низка VPN-сервісів уже заблокована.



«Найкращий спосіб — це кооперуватися один з одним і ставити VPN-сервер, щоб був свій VPN, а не публічний. Тому що публічний блокуватимуть, а от приватний VPN заблокувати важко. Внутрішньобудинкові мережі у великій кількості новобудов дуже популярні, за їхньою допомогою можна завести власні VPN», — каже екс-депутат Держдуми, російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

Розширення для браузерів

Програми, які інтегруються в браузер і розширюють його функціональність, можуть стати простим рішенням для обходу обмежень YouTube.



Одне з таких — AdGuard. Програма, насамперед, дає змогу блокувати рекламу, спливаючі вікна, банери на веб-сторінках. Щоб безперешкодно користуватися YouTube, у налаштуваннях програми необхідно перейти в розділ «Захист від трекінгу». Там є опція «Захист від DPI» — увімкніть її, поставивши галочку.



Також в обході обмежень YouTube можуть допомогти:

Censor Tracker — підходить для браузерів Chrome і Firefox. Спеціалізується на обході блокувань, дозволяючи налаштувати список сайтів для проксіювання;

— підходить для браузерів Chrome і Firefox. Спеціалізується на обході блокувань, дозволяючи налаштувати список сайтів для проксіювання; Unblocker for YouTube — для браузера Chrome, фокусується саме на розблокуванні контенту YouTube;

— для браузера Chrome, фокусується саме на розблокуванні контенту YouTube; YouTube Unblocker Plus — для Firefox, шукає доступні проксі для перегляду заблокованих відео.

Однак не у всіх розширеннях YouTube може бути автоматично включено до списку заблокованих ресурсів. Додавання доменів YouTube може бути ручним. У таких випадках необхідно вручну додати такі домени в налаштуваннях розширення:

youtu.be

youtube.com

googlevideo.com

you.tube

yt.be

ytimg.com

gstatic.com

googleapis.com

Такі інструменти, як браузерні розширення можуть бути ефективними, але й мають свої обмеження. Наприклад, Censor Tracker може викликати періодичні просідання швидкості та проблеми із завантаженням обкладинок відео. Крім того, ефективність може змінюватися з часом — провайдери постійно удосконалюють методи блокування.

Відеохостинг YouTube. Фото: Unasplash

Альтернативний інтерфейс

Інструмент Piped.video дає змогу дивитися відео без підключення до серверів Google і мати підписки на канали без облікового запису компанії. Його використання не потребує встановлення додаткових програм — достатньо просто відкрити сайт у будь-якому браузері.

Оскільки весь трафік проходить через сервери Piped, а не безпосередньо з вашого пристрою, DPI-системи не можуть ідентифікувати його як YouTube-трафік і застосувати обмеження. Коли користувач запитує відео через Piped.video, запит не йде безпосередньо до серверів YouTube. Спочатку надходить на проксі-сервер Piped, який потім перенаправляє його на відеохостинг, маскуючи, щоб той виглядав як звичайний запит. Після отримання даних від YouTube, Piped обробляє їх. А в підсумку веб-сторінка відображає відео в браузері, використовуючи власний плеєр.

Програми ByeDPIAndroid та PowerTunnel

ВyeDPIAndroid — відкрите програмне забезпечення, яке створює локальний VPN-сервіс на мобільному пристрої для обходу DPI і цензури. ByeDPIAndroid використовує технологію ByeDPI, спочатку розроблену для настільних комп'ютерів, адаптуючи її для мобільних пристроїв.



Додаток використовує VPN-режим на Android для перенаправлення трафіку, але не передає нічого на віддалений сервер. Він не шифрує трафік і не приховує IP-адресу. Для оновлення рекомендують використовувати Obtanium.



PowerTunnel — додаток зі схожим принципом. Однак він може працювати нестабільно на деяких пристроях через особливості реалізації VPN у різних версіях Android. Фахівці радять для скачування більш ранню версію — 1.9.1.

Месенджер Discord

Це ще один із способів обійти уповільнення YouTube. Користувачі відзначають, що посилання на відео, відправлені через Discord, відкривають плеєр, в якому ролики вантажаться з нормальною швидкістю. Достатньо скопіювати та надіслати посилання в будь-який чат, натиснути на іконку відтворення. Однак спосіб із використанням Discord працює не у всіх, кажуть користувачі.

Мобільна версія YouTube

Ще одне спостереження користувачів — обмеження YouTube поки що не завжди поширюються на мобільні додатки. Як варіант — можна встановити на комп'ютер емулятор Android, а через нього — мобільний додаток YouTube.



Також блокування часто залежить від провайдера. Тому фахівці радять змінити DNS-сервер у налаштуваннях роутера: зі стандартного, зазначеного провайдером, на, наприклад, «бажаний» DNS-сервер або «альтернативний».