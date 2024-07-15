Максимум депортаций, минимум разрешений на въезд: как украинцы пытаются попасть в оккупацию через «Шереметьево»

Украинцы в «Шереметьево» могут провести несколько суток перед депортацией. Фото: соцсети

После того как оккупационные власти приняли «законы» о конфискации бесхозяйного имущества, многие выехавшие украинцы пытаются вернуться на захваченные территории и переоформить свое жилье. Но сделать это возможно лишь через аэропорт «Шереметьево» в Москве. Депортации, многочасовые допросы и забор ДНК — со всем этим сталкиваются те, кто решил поехать на неподконтрольные территории. «Новости Донбасса» собрали истории людей, которые прошли через «Шереметьево».

Путь на оккупированную территорию стал дороже и значительно дольше

Истекло уже девять месяцев с тех пор, как Россия ужесточила правила въезда для граждан Украины. С 13 октября 2023 года единственный путь — это аэропорт «Шереметьево». Попасть не только в саму РФ, но и на оккупированные территории можно исключительно таким способом. Кремль не особо волнует, что для большинства это может быть неудобно и, что важнее, дорого. Ведь воздушное сообщение с РФ поддерживают не так много стран. Следовательно, ограничено и количество авиакомпаний, которые летают в «Шереметьево». Большинство из них — российские. Есть турецкие, белорусские, китайские, а также авиакомпании стран Африки и Азии — то есть те, которыми украинцы, учитывая логистику, вряд ли воспользуются. Лететь, из Евросоюза придется с пересадкой, скорее всего, в Турции или Сербии. Например, если украинец после начала полномасштабной войны переехал в Варшаву, до «Шереметьево» сервисы поиска авиабилетов предлагают в первую очередь долететь с пересадкой либо в Стамбуле, либо в Анкаре. Цена за человека — немалая, примерно 20 тысяч гривен. Как и время в пути — около суток.



Но каким бы сложным и дорогим ни был путь, это никак не гарантирует, что ФСБ пропустит украинцев.



После того как самолет приземляется, все прилетевшие проходят пограничный контроль. Но для украинцев эта процедура особая. Каждый, даже при наличии вида на жительство в РФ, должен пройти фильтрацию. Людей фотографируют, берут у них отпечатки пальцев и ладоней, они заполняют анкету, с ними проводят беседы, смотрят телефоны. По словам очевидцев, телефоны проверяют даже у детей. Если девайса нет, людей сразу же возвращают обратно. Более того, в ситуации с «Шереметьево» старые правила о чистке телефонов, которые работали, например, на блокпосту в Васильевке Запорожской области, когда там еще можно было проехать, тут бесполезны. Сотрудники ФСБ восстанавливают старую и архивную информацию. И активно этим умением пользуются.



«Сегодня брата моего мужа не пропустили в "Шереметьево". Сказали, мол, в телефоне обнаружили фотографии с флагом Украины, хотя они эту фотографию давно уже удалили, и забыли о ее существовании», «Я думала, что пройду. Отвечала на все честно, хотя особо на собеседовании меня ни о чем не расспрашивали. В основном шла речь о телефоне. Во время проверки восстановили всю информацию, мною удаленную за несколько лет. Оказалось 2 года назад, как все началось, двоюродный брат написал мне о том, что происходит, и выражался нелестно о России. Хотя я была иного мнения, но этого было достаточно, чтобы не пропустить», «Хотя у меня мариупольская прописка, мне не удалось пройти фильтрацию. Во время проверки были восстановлены старые фотографии и сообщения. Оказалось год назад старый знакомый писал о политических событиях, которые я уже и не помнила. Это стало поводом для запрета на въезд», — пишут в чатах.



Анкета для прибывших украинцев в аэропорту «Шереметьево». Фото: соцсети

Открытой статистики, сколько украинцев возвращают назад, официальный Кремль не дает. В начале февраля правозащитник Павел Лисянский говорил: Россия уже на тот момент депортировала из аэропорта «Шереметьево» более 3 тысяч людей, которые решили вернуться на оккупированные территории или попасть в РФ. Сейчас эти цифры, вероятно, в разы больше. Ведь, как рассказывают очевидцы, бывали случаи, когда, например, из группы украинцев из 10 человек пропускали всего трое.

Причину депортации не объясняет никто

Странных случаев депортаций масса. В «Шереметьево» могут пропустить, например, родителей, а ребенку поставить отказ. Родственники в России, даже самые близкие, — не являются смягчающим обстоятельством. Как и болезни, беременность или грудные дети. Причину, почему тот или иной украинец оказался недостоин пребывания в РФ либо на оккупированных территориях чаще всего никто не озвучивает.



«Завернуть могут абсолютно по любому поводу, вплоть до того, что у них просто плохое настроение и заворачивать они будут без причины. Друга завернули по сути только из-за того, что он в сообщении пару раз написал просто слово "Рашка" вместо "Россия"», «Мою маму не пропустили. Я гражданка РФ. Она приезжала на протяжении 10 лет в гости — никаких проблем никогда не было. Никаких плохих высказываний с ее стороны никогда не было, но, тем не менее, ее развернули, как и почти всех, кто прилетел с ней одним рейсом. Может, смена такая, может, какие-то дополнительные приказы были, но факт есть факт. Ей сказали в конце: "Вы не вовремя приехали"», — пишут люди в чатах.



Аэропорт «Шереметьево». Фото: пресс-служба аэропорта

Чаще всего украинцам, в том числе детям, выносят вердикт, что они якобы угрожают национальной безопасности России. У отказников практически всегда берут образец ДНК и отправляют их обратно. Алгоритм прохождения границы примерно одинаков для всех.



«Я летела из Копенгагена в Белград, а затем в "Шереметьево". После паспортного контроля я ожидала около 20 минут, после чего меня вызвали для заполнения анкеты и сообщили, что будет проведена проверка. Спустя некоторое время меня привели в помещение, где изъяли мой телефон и ноутбук. После нескольких часов ожидания меня допросили по поводу содержимого телефона и ноутбука, восстановили старые сообщения, которые я давно удалила, от родственников, где обсуждалась политика. В итоге мне вернули электронные устройства, но паспорт удержали, отдали перед вылетом. Взяли мазок и сообщили об отказе во въезде», «Мой путь начался из Италии, откуда я отправилась в Белград, а затем прилетела в "Шереметьево". После прохождения паспортного контроля мне пришлось подождать примерно полтора часа, после чего меня пригласили заполнить анкету. Еще через три часа меня проводили в отдельную комнату, где забрали мой телефон. Спустя несколько часов ожидания произошел допрос относительно информации на моих устройствах, в ходе которого были восстановлены старые сообщения от друзей, касающиеся политических тем, которые я давно удалила и уже не помнила. В конце концов мне вернули мои устройства и дали бумагу с подписью о том, что я нежелательное лицо», — рассказывают в чатах.



Тем, кого депортировали раз, судя по историям в чатах, не стоит даже предпринимать попыток въехать в РФ повторно. Точнее, совета в тематических группах два: либо дождаться окончания так называемой «СВО», либо менять гражданство, например, на белорусское. Но все это далеко от реальности. Войну Кремль готов вести, кажется, еще с десяток лет. А что до гражданства, то его изменение не дает никаких гарантий, ведь историю своей жизни никак не сотрешь.



В зоне депортации можно провести до четырех суток

Отказ во въезде в РФ — не самое стрессовое, с чем сталкиваются украинцы. Новый круг ада начинается потом. Зона депортации в «Шереметьево» — это один небольшой зал в терминале С без всяких удобств в виде мягких кресел и мест, где можно отдохнуть. После того как украинец получил отказ, он не может просто взять и самостоятельно забронировать билет обратно. Он должен ждать в зоне депортации до тех пор, пока на нужном ему рейсе не будет свободных мест. Ждать некоторым приходится по несколько суток. Без нормальной еды и удобств в виде душа. Все это достигло таких масштабов, что в зоне депортации уже даже появились надувные матрасы. Ими отказников обеспечили, конечно же, не сотрудники аэропорта. Их просто оставили те депортированные, которым уже пришлось пройти этот путь. Либо же матрасы люди берут заранее с собой.



«С каждым часом количество отказников увеличивается. Старики, женщины с маленькими детьми, семьи. Дети играют на полу, мест не хватает. Зал никто не убирает. Паспорта у них. Пограничники сидят с нами в зале и контролируют наши передвижения. Никаких ответов не дают», — пишет женщина в одном из чатов.



Украинцы в «Шереметьево» могут провести несколько суток перед депортацией. Фото: соцсети

Документы российские пограничники передают бортпроводникам. Получить обратно свои паспорта можно только после приземления.



Правозащитники, которые знакомы не с одной историей депортации, говорят: посоветовать что-то тем, кто решил ехать в РФ, сложно. Ведь решение пограничников — это рулетка. Отказ может получить кто угодно.



«Нам много звонили в июне. Наш главный совет не изменился — не ехать. В том, что там будет происходить, в дальнейшем мы не сможем помочь. Могут не пропустить — и, возможно, это даже лучший вариант. Ведь в худшем случае, если вы туда попадете, то что будет дальше неизвестно. У нас было несколько звонков от людей, которые не прошли эту фильтрацию. Одна женщина спрашивала, куда пожаловаться на ФСБ. Она рассказала, что с ее рейса даже люди писали коллективное обращение к Путину, но его вернули тем же пограничникам в "Шереметьево"», — комментирует директорка-координаторка «Донбасс СОС» Виолетта Артемчук.



По ее словам, нет международных организаций, которые могут повлиять на то, чтобы фильтрация проводилась более прозрачно. Поэтому помочь украинцам в этом вопросе некому.