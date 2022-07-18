В Луганской ОВА рассказали, как попасть на неподконтрольную территорию области

Для оформления выезда на временно неподконтрольную территорию Луганской области необходимо подать заявление. Об этом сообщили в пресс-службе ОВА.



Форму заявления можно скачать по ссылке или отправить заполненную Google-форму.



Отмечается, что в некоторых случаях выезд проходит по предварительной записи в составе гуманитарных колонн через определенные блокпосты вблизи села Каменское Запорожской области.



Гуманитарные колонны формируются ежедневно с 09:00 до 16:00 на парковке у авторынка (Ореховское шоссе, 36, город Запорожье).



Телефон «горячей линии» регистрационного центра для выезда на временно оккупированную территорию Луганской области: 099-213-888-1.