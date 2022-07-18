У Луганській ОВА розповіли, як потрапити на непідконтрольну територію області

Для оформлення виїзду на тимчасово непідконтрольну територію Луганської області потрібно подати заяву. Про це повідомили у прес-службі ОВА.



Форму заяви можна завантажити за посиланням або надіслати заповнену форму Google.



Зазначається, що у деяких випадках виїзд відбувається за попереднім записом у складі гуманітарних колон через певні блокпости поблизу села Кам'янське Запорізької області.



Гуманітарні колони формуються щодня з 09:00 до 16:00 на парковці біля авторинку (Оріхівське шосе, 36, місто Запоріжжя).



Телефон «гарячої лінії» реєстраційного центру для виїзду на тимчасово окуповану територію Луганської області: 099-213-888-1.