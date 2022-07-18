У Белграді затримали серба, якого підозрюють в участі у війні на Донбасі

У Белграді затримано 31-річного серба, якого підозрюють в участі у бойових діях на сході України у 2015 році. Про це пише місцеве видання N1.



Чоловіка заарештували в аеропорту Белграда 15 липня на основі ордера, який діяв протягом останніх семи років.



Йому інкримінують участь у бойових діях на території іноземної держави. Проте, на чиєму боці він воював на Донбасі, не згадують.



Сторона звинувачення наполягала на тому, щоб затриманого взяли під варту через ризик того, що він може спробувати ухилитися від судового процесу та повернутися на війну.