Бойченко: У фільтраційні центри Маріуполя окупанти ув'язнили понад 10 тисяч людей

В окупованому Маріуполі та прилеглих населених пунктах діють чотири фільтраційні центри, де утримують вже понад 10 тисяч осіб. Про це на брифінгу повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє «Укрінформ».



«Фільтраційні центри є і в місті Маріуполь, і за межами міста, їх чотири працювали весь цей час. І вони, на жаль, захопили понад 10 тисяч місцевого населення», - сказав він.



За словами Бойченка, у полоні перебувають держслужбовці, муніципальні працівники, яких окупанти затримали і катують.



«Є інформація, що керівник одного з міст поблизу Маріуполя не витримав тортур, і, на жаль, загинув у в'язниці. Його полонили, оголосили вирок так званого суду "ДНР"... І таких випадків дуже багато. Тому що там вони тиснуть, щоб полонені переходили на бік "ДНР", РФ і працювали на них. Люди не погоджуються», - зазначив мер.



За словами Бойченка, в одному з таких фільтраційних центрів загарбники тримають майже дві тисячі чоловіків.