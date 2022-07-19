Окупанти взяли в полон понад 400 осіб у Запорізькій області – голова ОВА

19 липня 2022, 22:56

Окупанти взяли в полон понад 400 осіб у Запорізькій області – голова ОВА

На окупованій частині Запорізької області російські загарбники утримують у полоні понад 400 осіб, у тому числі працівників АЕС та представників влади. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону Freedom.

Він зазначив, що окупанти вимагають у родичів полонених гроші за їхнє повернення і таким чином заробляють.

Старух також розповів, що на тимчасово окупованих територіях дуже напружена ситуація, через що люди їдуть. Місцеві жителі позбавлені медичної допомоги, гуманітарної підтримки та роботи. Крім того, відбувається терор та утиски прав людини. Люди на окупованих територіях змушені виживати без нормального функціонування систем життєзабезпечення та надання комунальних послуг.

У зв'язку з цим обласна влада рекомендує мешканцям виїхати з потенційно небезпечних територій до повної стабілізації ситуації.

«Люди щодня їдуть. За вчора це зробило понад півтори тисячі людей. Це складно. Деякі території періодично закриваються на фільтрацію, але мирні мешканці евакуюються. За минулий місяць це зробило понад 40 тисяч людей. Поки значний потік спостерігається з лівобережжя Херсонської області, за вчора це зробили понад 600 осіб із півтори тисячі від загальної кількості», — розповів Олександр Старух.

Читайте також:

Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»

Більше за темою

Місця
Запорізька область
Інше
Війна Полон

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК ВСЕ
21:58
«ДНР» заявила про пошкодження будинків та одного загиблого мирного мешканця внаслідок обстрілів
18:08
Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»
16:01
Під контролем України два населені пункти Луганщини. Ідуть запеклі бої - Гайдай
15:29
РосЗМІ показали пошкоджений міст у Херсоні
13:58
Бойченко: У фільтраційні центри Маріуполя окупанти ув'язнили понад 10 тисяч людей
12:50
В окупованій військами РФ Херсонській області вибухи
11:27
Лисянський розповів про плани Кремля щодо захоплених територій
09:56
«ДНР»: За добу одна людина загинула, ще троє поранено під час обстрілів
09:25
«ДНР» назвала «недійсними» українські документи про перехід прав на нерухомість із травня 2014 року
00:34
Гіркін і Плотницький користувалися російськими «паспортами прикриття» — Bellingcat
00:26
Кремль може провести фейковий референдум в Луганській області до 11 вересня – Гайдай
23:58
Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►
16:57
Окупанти Маріуполя посилили перевірки мешканців міста — Андрющенко
16:24
У «ДНР» призначили «мера» Лимана
15:47
Окупантам Маріуполя наказали провести приховану мобілізацію – мер Бойченко
Усі новини
23:15
Росіяни вдарили з «Градів» по центру Гуляйполя, є загиблі
22:56
Окупанти взяли в полон понад 400 осіб у Запорізькій області – голова ОВА
22:35
Росіяни 9 разів на день обстріляли прикордонні громади Сумщини
21:58
«ДНР» заявила про пошкодження будинків та одного загиблого мирного мешканця внаслідок обстрілів
21:29
З Донецької області незаконно вивезли до Росії 108 дітей, позбавлених батьківського піклування — омбудсмен
20:57
Рєзніков назвав цифру втрат окупантів у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ
20:37
Кириленко розповів про наслідки ракетного удару по Краматорську
19:59
З-під завалів будинку в Слов'янську витягли тіла двох людей
19:32
На Донеччині окупанти зосередили зусилля на просуванні на Сіверськ та Бахмут — Генштаб ЗСУ
18:36
Миколаїв можуть закрити на кілька днів для пошуку колаборантів
18:08
Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»
18:00
Голові окупаційної адміністрації селища на Донеччині оголосили підозру
17:46
Обстріли Дніпропетровщини: Постраждали база відпочинку та тракторна бригада
17:19
Україна не може встановити кількість загиблих на Луганщині — Гайдай
17:10
Придністров'є хоче гарантій безпеки у форматі «п'ять плюс два»
Усі новини
ВІДЕО
Окупанти вдарили авіаційними ракетами по Краматорську — Кириленко
19 липня, 14:43
Український прапор та прихована мобілізація у Маріуполі, ситуація у Сіверську. Дайджест НД за день ►
18 липня, 23:58
Обстріли Горлівки та Алчевська, люди під завалами у лаврі. Дайджест НД за день ►
17 липня, 22:24
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2022 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти