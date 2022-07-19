Окупанти взяли в полон понад 400 осіб у Запорізькій області – голова ОВА

На окупованій частині Запорізької області російські загарбники утримують у полоні понад 400 осіб, у тому числі працівників АЕС та представників влади. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону Freedom.



Він зазначив, що окупанти вимагають у родичів полонених гроші за їхнє повернення і таким чином заробляють.



Старух також розповів, що на тимчасово окупованих територіях дуже напружена ситуація, через що люди їдуть. Місцеві жителі позбавлені медичної допомоги, гуманітарної підтримки та роботи. Крім того, відбувається терор та утиски прав людини. Люди на окупованих територіях змушені виживати без нормального функціонування систем життєзабезпечення та надання комунальних послуг.



У зв'язку з цим обласна влада рекомендує мешканцям виїхати з потенційно небезпечних територій до повної стабілізації ситуації.



«Люди щодня їдуть. За вчора це зробило понад півтори тисячі людей. Це складно. Деякі території періодично закриваються на фільтрацію, але мирні мешканці евакуюються. За минулий місяць це зробило понад 40 тисяч людей. Поки значний потік спостерігається з лівобережжя Херсонської області, за вчора це зробили понад 600 осіб із півтори тисячі від загальної кількості», — розповів Олександр Старух.