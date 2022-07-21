Зеленский: В Сенате США представили проект резолюции о геноциде РФ против украинцев

Сенаторы США представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.



Он отметил, что это первый реальный результат визита первой леди в Соединенные Штаты.



«В резолюции отмечено, что действия России в Украине, включающие принудительную депортацию в РФ и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины», — говорится в документе.



Зеленский рассказал, что согласно проекту документа, Сенат США осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины и призывает США вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предупредить дальнейшие акты геноцида против украинского народа, поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.



«Всеми своими террористическими атаками против украинцев и нашего государства Россия только закапывает сама себя», — подчеркнул Зеленский.