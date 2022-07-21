Зеленський: У Сенаті США представили проект резолюції про геноцид РФ проти українців

Сенатори США представили проект резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.



Він зазначив, що це перший реальний результат візиту першої леді до Сполучених Штатів.



«У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, що включають примусову депортацію до РФ і цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України», — йдеться у документі.



Зеленський розповів, що згідно з проектом документа, Сенат США засуджує Росію за здійснення актів геноциду проти народу України та закликає США разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб попередити подальші акти геноциду проти українського народу, підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів та військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид.



«Всіма своїми терористичними атаками проти українців та нашої держави Росія лише закопує сама себе», — наголосив Зеленський.