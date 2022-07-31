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Владелец зерноторговой компании «Нибулон» погиб при обстреле Николаева

31 июля 2022, 11:20

Владелец зерноторговой компании «Нибулон» погиб при обстреле Николаева

Владелец крупной зерноторговой компании «Нибулон», Герой Украины Алексей Вадатурский погиб в воскресенье, 31 июля, в Николаеве во время массированных обстрелов. Об этом сообщило местное издание «Новости-со ссылкой на источник в Николаевском городском совете.

Отмечается, что вместе с Алексеем Вадатурским погибла его жена.

Подробности трагедии выясняются.

Гибель Вадатурского и его супруги подтверждает также глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская. Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим», отметил он.

Алексей Афанасьевич Вадатурский родился в 1947 году в селе Бензары Балтского района Одесской области, в семье колхозника. В 1971 окончил Одесский технологический институт им. Ломоносова. С 1991 года — бессменный генеральный директор сельскохозяйственного предприятия «Нибулон», занимающегося выращиванием сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники, развитием племенного животноводства. Forbes Украина в 2021 году оценил состояние Вадатурского в 430 млн долларов.

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