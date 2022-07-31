Власник зерноторгової компанії «Нібулон» загинув під час обстрілу Миколаєва

Власник великої зерноторгової компанії «Нібулон», Герой України Олексій Вадатурський загинув у неділю, 31 липня, у Миколаєві під час обстрілів. Про це повідомило місцеве видання «Новини-N» з посиланням на джерело в Миколаївській міській раді.



Зазначається, що разом із Олексієм Вадатурським загинула його дружина.



Подробиці трагедії з'ясовуються.



Загибель Вадатурського та його дружини підтверджує також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



«Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська. Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоцінений», — зазначив він.



Олексій Опанасович Вадатурський народився 1947 року в селі Бензари Балтського району Одеської області, в родині колгоспника. 1971 року закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова. З 1991 року — незмінний генеральний директор сільськогосподарського підприємства «Нібулон», яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур із застосуванням зарубіжних технологій та високопродуктивної імпортної техніки, розвитком племінного тваринництва. Forbes Україна 2021 року оцінив статки Вадатурського в 430 млн доларів.