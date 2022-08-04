Генсек НАТО заявил, что продвижение войск РФ в Украине снова застопорилось

Продвижение российской армии в Украине снова застопорилось, ВСУ продемонстрировали способность нанести ответный удар и отвоевать территорию у оккупантов. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед Лигой рабочей молодежи в Норвегии.



Столтенберг отметил, что если Россия выиграет войну в Украине, у президента РФ Владимира Путина будет подтверждение того, что насилие работает и тогда другие соседние страны могут быть следующими целями российской армии. По его словам, одна из задач НАТО – не допустить распространения войны и Альянс не входит с войсками в Украину.



Столтенберг к тому же приветствовал стремительный прогресс Финляндии и Швеции на пути к членству в НАТО.

Ранее в Офисе президента обозначили несколько состовляющих правильной позиции Украины на переговорах с Россией.