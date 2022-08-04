Генсек НАТО заявив, що просування військ РФ в Україні знову зупинилося

Просування російської армії в Україні знову застопорилося, ЗСУ продемонстрували здатність завдати удару у відповідь і відвоювати територію у окупантів. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед Лігою робітничої молоді в Норвегії.



Столтенберг зазначив, що якщо Росія виграє війну в Україні, у президента РФ Володимира Путіна буде підтвердження того, що насильство працює, і тоді інші сусідні країни можуть бути наступними цілями російської армії. За його словами, одне із завдань НАТО – не допустити поширення війни і Альянс не входить із військами в Україну.



Столтенберг також привітав стрімкий прогрес Фінляндії та Швеції на шляху до членства в НАТО.

Раніше в Офісі президента позначили кілька складових правильної позиції України на переговорах з Росією.