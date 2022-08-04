ГСЧС спасли более 1,5 тысячи гектаров зерновых от пожаров, возникших из-за обстрелов

Спасателями ликвидировано 280 пожаров на полях, возникших из-за обстрелов сельхозугодий, больше всего от огня пострадала Донецкая область. Об этом сообщил заместитель начальника отдела профилактической работы управления пожарной безопасности Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Анатолий Шкарбута.



Отмечается, что сотрудники ГСЧС спасли более 1,5 тысячи гектаров зерновых от пожаров, вспыхивающих от обстрелов. За все время пожаробезопасного периода на территории Украины, по словам Шкарбуты, было ликвидировано 280 пожаров на сельхозугодьях, их общая площадь составляет более 5 тысяч гектаров.



Анатолий Шкарбута также сообщил, что наибольшее количество пожаров вспыхнуло в Донецкой области – 101, в Николаевской области – 33, а также в Херсонской и Запорожской областях.



К тому же он отметил, что с начала деоккупации специалисты ГСЧС разминировали более 50 тысяч гектаров и порекомендовал фермерам перед уборкой урожая проверять поля на предмет разминирования.