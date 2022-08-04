ДСНС врятували понад 1,5 тисячі гектарів зернових від пожеж, які виникли через обстріли

Рятувальниками ліквідовано 280 пожеж на полях, які виникли через обстріл сільгоспугідь, найбільше постраждала від вогню Донецька область. Про це повідомив заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Анатолій Шкарбута.



Зазначається, що співробітники ДСНС врятували понад 1,5 тисячі гектарів зернових від пожеж, які спалахували від обстрілу. За весь час пожежобезпечного періоду на території України, за словами Шкарбути, було ліквідовано 280 пожеж на сільгоспугіддях, їхня загальна площа становить понад 5 тисяч гектарів.



Анатолій Шкарбута також повідомив, що найбільша кількість пожеж спалахнула у Донецькій області – 101, у Миколаївській області – 33, а також у Херсонській та Запорізькій областях.



До того ж, він зазначив, що з початку деокупації фахівці ДСНС розмінували понад 50 тисяч гектарів і порекомендував фермерам перед збиранням урожаю перевіряти поля на предмет розмінування.