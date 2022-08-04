Зеленський про переговори з Росією: Після вторгнення я мав знову зателефонувати до Путіна?

04 серпня 2022, 18:51

Зеленський про переговори з Росією: Після вторгнення я мав знову зателефонувати до Путіна?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у діалог із Росією. Він зазначив, що російське керівництво пропонує Україні не діалог, а здатися.

«Три роки я – президент. Ви не знайдете жодного президента країн ЄС, який би не отримував від мене сигналів протягом трьох років, що я хочу прямих переговорів із президентом Росії, що ми не можемо допустити повномасштабної війни, що будуть десятки та сотні тисяч убитих та мільйони біженців», – сказав президент, відповідаючи на запитання представників африканських ЗМІ.

Зеленський зазначив, що «телефонував багато разів» президенту РФ Володимиру Путіну, «вони завжди знаходили причини, щоб не давати можливість діалогу».

«Коли вони (російські війська, – ред.) зайшли окупувати нас тут, що я маю робити? Подзвонити ще раз? Це не діалог і не примирення. Це ультиматум. Він звучить так: "Якщо ви не зробите так, як ми хочемо, ми вас вбиватимемо», - сказав Зеленський, додавши: "Вони нам зав'язують руки, відрізають язика, а потім кажуть, що готові до діалогу".

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