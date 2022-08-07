«Укрзализныця» назначила эвакуационный поезд с Донбасса

«Укрзализныця» назначила дополнительный эвакуационный поезд с Донбасса на 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба национального перевозчика.



Поезд 234/233 будет ехать по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Он должен отправиться в 16:30, согласно расписанию. Однако, в «Укрзализныце» отметили, что время отправления и прибытия поездов может меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.



Напомним, жителей Донецкой области призвали срочно эвакуироваться, поскольку российские оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру.

