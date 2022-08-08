На Донеччині за добу евакуювалися понад 500 осіб

На Донеччині за минулу добу отримали допомогу та евакуювалися понад 500 цивільних мешканців регіону, з яких 27 дітей та шість осіб з обмеженими фізичними можливостями. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.



«535 громадянських жителів Донбасу скористалися в неділю, 7 серпня, залізницею, щоб вибратися в безпечніші області України та врятувати таким чином своє життя», - йдеться у повідомленні.



Як повідомляли раніше в обладміністрації, на Донеччині до осінньо-зимового періоду має залишитися не більше 235 тисяч населення, задіяних у процесі оборони та підтримки роботи критичної інфраструктури, решта усі мають евакуюватися. До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1 млн 670 тисяч осіб.