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Ночью войска РФ из «Градов» накрыли Днепропетровскую область: 11 погибших, 13 раненых

10 августа 2022, 08:09

Ночью войска РФ из «Градов» накрыли Днепропетровскую область: 11 погибших, 13 раненых

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА

Российские войска ночью обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО «Град». В Никопольском районе погибли 11 человек, еще 13 ранены. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах. Под огонь попали Марганец и Мировская громада. В Марганце десять человек погибли, 11 пострадали. Десять — в больнице, семеро из них тяжелые», — проинформировал Резниченко.

По информации ОВА, в городе повреждены более 20 многоэтажек, Центр предоставления административных услуг, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений. Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч жителей Марганца — без света. Работают аварийные бригады электриков.

«В Высшетарасовке Мировской громады погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают, как средней тяжести. Мужчина лечится дома. В селе повреждены 11 частных домов и газопроводы. До тысячи людей — без газа», — отметил Резниченко.

Вчера вечером войска РФ обстреляли Никопольский район, были ранены два человека.

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