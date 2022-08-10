Вночі війська РФ із «Градів» накрили Дніпропетровську область: 11 загиблих, 13 поранених

10 серпня 2022, 08:09

Вночі війська РФ із «Градів» накрили Дніпропетровську область: 11 загиблих, 13 поранених

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Російські війська вночі обстріляли Дніпропетровську область із РСЗВ «Град». У Нікопольському районі загинули 11 людей, ще 13 поранено. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворог двічі обстріляв район із "Градів". Направив по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо та підступно вдарив, коли люди спали у своїх будинках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці десятеро людей загинули, 11 постраждали. Десять у лікарні, семеро з них важкі», — поінформував Резніченко.

За інформацією ОВА, у місті пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, Центр надання адміністративних послуг, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівлю міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Декілька тисяч мешканців Марганця — без світла. Працюють аварійні бригади електриків.

«У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок повністю зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується вдома. У селі пошкоджено 11 приватних будинків та газопроводи. До тисячі людей — без газу», — зазначив Резніченко.

Вчора ввечері війська РФ обстріляли Нікопольський район, було поранено двох людей.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Жертви Загиблі Поранені
Місця
Дніпропетровська область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:18
Глава «ДНР» заявив, що перший «трибунал» у Маріуполі буде організовано до кінця літа
11:14
В окупованому Мелітополі пошкоджено штаб партії Путіна «Єдина Росія»
10:55
В окупованому Донецьку поранено трьох працівників газової служби
09:58
«ЛНР»: Авто з електриками підірвалося на міні у Новоайдарському районі
09:17
«ДНР»: За добу через обстріл дві людини загинули, 20 — поранені
08:55
На Луганщині знешкоджено кілька розвідувальних груп окупантів — Гайдай
23:30
Армія РФ просувається на Бахмут. До Оленівки привезли «експертів» та Стівена Сігала. Головне за день ►
22:32
У Міноборони прокоментували пожежу на авіабазі у Криму
21:49
Місто зруйноване: «ЛНР» не планує відновлювати захоплену силами РФ Попасну
21:00
«ДНР»: У Донецьку поранено дитину, чоловіка та жінку
19:53
У Росії хочуть об'єднати захоплені населені пункти Миколаївської та Херсонської областей
19:40
До Оленівки привезли «західних журналістів». По росТВ показали німця, який 20 років живе в Росії
18:44
«ДНР» має намір пустити потяги на окуповані частини Запорізької та Херсонської областей
18:12
Стівен Сігал приїхав до окупованої Оленівки, де загинули військовополонені
15:58
У Криму сталися вибухи на військовому аеродромі
Всі новини
12:18
Глава «ДНР» заявив, що перший «трибунал» у Маріуполі буде організовано до кінця літа
12:02
Московський суд визнав «героя ДНР» Тимофєєва шахраєм та відправив до колонії
11:36
Російські сили обстріляли Костянтинівку, зруйновано автомагазин
11:14
В окупованому Мелітополі пошкоджено штаб партії Путіна «Єдина Росія»
11:06
У Луганській області ще трьох поліцейських підозрюють у держзраді
10:55
В окупованому Донецьку поранено трьох працівників газової служби
10:37
За добу поліцейські задокументували 19 військових злочинів військ РФ у Донецькій області
10:27
США виділять Україні 89 млн доларів на розмінування
10:22
Генштаб: Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк — Піски
10:05
Вночі окупанти обстріляли Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ «Смерч»
09:58
«ЛНР»: Авто з електриками підірвалося на міні у Новоайдарському районі
09:48
Окупанти обстрілювали Циркуни весь день, одну мешканку поранено — Синєгубов
09:37
Зросла кількість жертв нічного обстрілу Дніпропетровщини
09:34
Вранці російська армія накрила вогнем територію Сумської області
09:17
«ДНР»: За добу через обстріл дві людини загинули, 20 — поранені
Всі новини
ВІДЕО
Армія РФ просувається на Бахмут. До Оленівки привезли «експертів» та Стівена Сігала. Головне за день ►
09 серпня, 23:30
У Криму сталися вибухи на військовому аеродромі
09 серпня, 15:58
Обвали на кримських трасах: деталі трагедій. Повернення коронавірусу. «Крим сьогодні» ►
08 серпня, 23:40

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти