Вночі війська РФ із «Градів» накрили Дніпропетровську область: 11 загиблих, 13 поранених

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Російські війська вночі обстріляли Дніпропетровську область із РСЗВ «Град». У Нікопольському районі загинули 11 людей, ще 13 поранено. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Ворог двічі обстріляв район із "Градів". Направив по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо та підступно вдарив, коли люди спали у своїх будинках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці десятеро людей загинули, 11 постраждали. Десять у лікарні, семеро з них важкі», — поінформував Резніченко.



За інформацією ОВА, у місті пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, Центр надання адміністративних послуг, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівлю міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Декілька тисяч мешканців Марганця — без світла. Працюють аварійні бригади електриків.



«У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок повністю зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується вдома. У селі пошкоджено 11 приватних будинків та газопроводи. До тисячі людей — без газу», — зазначив Резніченко.

Вчора ввечері війська РФ обстріляли Нікопольський район, було поранено двох людей.



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