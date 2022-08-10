Зросла кількість жертв нічного обстрілу Дніпропетровщини

Кількість жертв нічного обстрілу на Дніпропетровщині зросла. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«У лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу. Лікарі боролися, але не змогли їх врятувати... На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранено, п'ять з них у тяжкому стані», — повідомив Резніченко.

Раніше повідомлялося, що російські війська вночі обстріляли Дніпропетровську область із РСЗВ «Град».