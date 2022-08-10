Прокуратура повідомила про підозру мешканцю Бахмута, який здавав окупантам позиції ЗСУ

Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру у державній зраді мешканцю Донецької області, який комунікував із окупантами, здавав їм позиції українських військових. Про це повідомляється на сайті прокуратури Вінницької області.

За даними слідства, підозрюваний з Бахмута погодився на співпрацю з представниками РФ, взявши на себе зобов'язання надавати окупантам інформацію про розташування, переміщення та дислокацію військової техніки та підрозділів ЗСУ. Підозрюваний мав можливість збирати необхідні відомості, оскільки проживав у районі, де ведуться активні бойові дії.

Встановлено, що підозрюваний у злочинах мешканець Бахмута у липні кілька разів надав представникам РФ координати розміщення військовослужбовців ЗСУ у Донецькій області з метою забезпечення точних артилерійських обстрілів ворогом українських позицій.

За клопотанням прокурора суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

За скоєння зазначеного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк на 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російська армія накрила вогнем 10 населених пунктів регіону, застосувавши для обстрілу в тому числі й ракети ЗРК «С-300».