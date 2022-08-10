В сети появились видео поврежденного Каховского моста

В сети появилось видео поврежденного Каховского моста в Херсонской области, по которому ранее ударили Вооруженные силы Украины.



Видео снято на мосту через дамбу Каховской ГЭС. На кадрах видны несколько отверстий от ударов снарядов по дорожному полотну.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам на территории временно занятой оккупантами Херсонской области. В оперативном командовании «Юг» сообщили, что мост непригоден к эксплуатации.



Напомним, российские оккупационные войска использовали Каховский мост для транспортировки оружия и техники через Днепр в Херсонской области.