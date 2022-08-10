У мережі з'явилось відео пошкодженого Каховського мосту

10 серпня 2022, 20:30

У мережі з'явилось відео пошкодженого Каховського мосту

У мережі з'явилося відео пошкодженого Каховського мосту в Херсонській області, по якому раніше вдарили Збройні сили України.

Відео зняте на мосту через греблю Каховської ГЕС. На кадрах видно кілька отворів від ударів снарядів дорожнім полотном.

Раніше повідомлялося, що українські військові завдали ударів по Антонівському та Каховському мостам на території тимчасово зайнятої окупантами Херсонської області. В оперативному командуванні «Південь» повідомили, що міст непридатний для експлуатації.

Нагадаємо, російські окупаційні війська використовували Каховський міст для транспортування зброї та техніки через Дніпро у Херсонській області.

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