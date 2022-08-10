«ДНР»: Два человека погибли и 12 ранены от обстрелов

В группировке «ДНР» заявляют о гибели двух мирных жителей оккупированной территории Донецкой области за день. По данным группировки еще 12 человек получили ранений. Из них на мине-«лепестке» подорвался один мирный житель.



Вечером 10 август появилась информация о прилете снарядов в пригород Донецка, а также в район железнодорожного вокзала города. В течение дня поступали сообщения о «прилетах» в Петровский, Кировский и Киевский районы Донецка, а также в поселок Старомихайловка.



Как сообщалось, после дневного обстрела Бахмута со стороны российских войск минимум шесть человек погибли, еще трое ранены.