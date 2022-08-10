«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів

В угрупуванні «ДНР» заявляють про загибель двох мирних мешканців окупованої території Донецької області за день. За даними угруповання ще 12 людей отримали поранення. З них на «міні-пелюсті» підірвався один мирний житель.



Увечері 10 серпня з'явилася інформація про приліт снарядів до передмістя Донецька та району залізничного вокзалу міста. Протягом дня надходили повідомлення про влучення по вулицях Петровського, Кіровського та Київського районів Донецька, а також до селища Старомихайлівка.



Як повідомлялося, після денного обстрілу Бахмута з боку російських військ щонайменше шестеро людей загинули, ще троє поранено.