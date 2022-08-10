«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів

10 серпня 2022, 21:34

«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів

В угрупуванні «ДНР» заявляють про загибель двох мирних мешканців окупованої території Донецької області за день. За даними угруповання ще 12 людей отримали поранення. З них на «міні-пелюсті» підірвався один мирний житель.

Увечері 10 серпня з'явилася інформація про приліт снарядів до передмістя Донецька та району залізничного вокзалу міста. Протягом дня надходили повідомлення про влучення по вулицях Петровського, Кіровського та Київського районів Донецька, а також до селища Старомихайлівка.

Як повідомлялося, після денного обстрілу Бахмута з боку російських військ щонайменше шестеро людей загинули, ще троє поранено.

Ще за темою

Місця
Донецьк
Події
Війна наслідки обстрілу

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:27
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
22:24
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
21:34
«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь ►
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:47
Поліцейські зареєстрували 19 злочинів армії РФ проти населення Луганщини
15:17
У передмісті окупованої Горлівки через обстріл загинула жінка
14:25
Угруповання «ДНР» показало як виглядає залізничний вокзал Донецька після обстрілу
14:22
Постраждалих через вибухи в Криму побільшало, наслідки ліквідують 400 осіб
13:10
Кадиров заявив про «зачистку» від ЗСУ окупантами заводу в Соледарі
12:48
«ЛНР»: Пожежу на шахті «Самсонівська-Західна» гасять третій день
12:18
Глава «ДНР» заявив, що перший «трибунал» у Маріуполі буде організовано до кінця літа
11:14
В окупованому Мелітополі пошкоджено штаб партії Путіна «Єдина Росія»
10:55
В окупованому Донецьку поранено трьох працівників газової служби
Всі новини
23:32
Соледар: Якщо тривають бої, як евакуюватися з міста?
23:27
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
22:24
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
22:03
У «АТБ» пояснили закриття своїх магазинів в Донецькій області
21:34
«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів
20:30
У мережі з'явилось відео пошкодженого Каховського мосту
19:30
Мінімум 6 людей загинули під час обстрілу Бахмута
18:30
Двох колишніх правоохоронців судитимуть за відео з позиціями ЗСУ
18:21
У Бахмуті спалахнули кілька будинків після обстрілу з боку російських військ
18:00
СБУ оголосила у міжнародний розшук екс-нардепа від Партії регіонів
17:43
Відносини з Росією після війни залежатимуть від того, що буде з нею у майбутньому – Єрмак
16:55
Закінчити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – голова Офісу президента
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь ►
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
Всі новини
ВІДЕО
Соледар: Якщо тривають бої, як евакуюватися з міста?
10 серпня, 23:32
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
10 серпня, 23:27
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
10 серпня, 22:24

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти