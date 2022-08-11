«ДНР»: В Донецке и под Горловкой за сутки погибли четыре мирных жителя

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области за сутки погибли четыре человека. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Сообщается, что мирные жители погибли в Кировском, Куйбышевском, Калининском районах Донецка и Зайцево под Горловкой.



Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей в Кировском, Киевском, Петровском, Куйбышевском и Калининском районах Донецка.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки погибли 11 человек, еще восемь были ранены.



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