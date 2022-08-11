«ДНР»: У Донецьку та під Горлівкою за добу загинули чотири мирні жителі

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області за добу загинуло четверо людей. Про це заявили у так званому «СЦКК ДНР».



Повідомляється, що мирні жителі загинули у Кіровському, Куйбишевському, Калінінському районах Донецька та Зайцевому під Горлівкою.



Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 20 мирних жителів у Кіровському, Київському, Петрівському, Куйбишевському та Калінінському районах Донецька.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу загинули 11 людей, ще вісім поранено.



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