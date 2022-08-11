Ніхто гроші не братиме: Обов'язкова евакуація передбачає розселення

11 серпня 2022, 15:34

Ніхто гроші не братиме: Обов'язкова евакуація передбачає розселення

Обов'язкова евакуація передбачає розселення. Сплачуватиме за житло для внутрішньо переміщених осіб держава. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу на тему евакуації.

За її словами, окрім обов'язкової евакуації з Донецької області, люди виїжджають і із захоплених російськими силами територій. Від початку серпня всього з окупованих територій виїхало 12 054 особи, з них 3517 дітей. Йдеться про мешканців Херсонської, Запорізької, Харківської областей.

«Обов'язкова евакуація передбачає розселення людей. Держава бере повністю на себе витрати на забезпечення житлом. Тобто люди приїдуть і безплатно будуть розселені. Ніхто з них гроші за це не братиме та точно нікого не виселятимуть. Якщо ми вже організували евакуаційний поїзд і людина сіла, то має знати, що на неї чекають, зустрінуть на пероні, довезуть. І вона житиме у прийнятних умовах», — сказала Верещук.

За її словами, це не буде «десь якось». Міністерка особисто перевіряла, які умови створюють для внутрішньо переміщених осіб. Верещук наголосила, що регіони отримали законодавчий дозвіл проводити ремонтні роботи, зокрема капітальний ремонт, реконструкцію, закупівлю товарів та послуг, щоб допомогти реконструювати житлові приміщення. Або нежитлові перевести у житлові під ВПО. Також скорочено тендерні закупівлі — до п'яти днів.

«Ми зробили все, щоб регіони спокійно могли забезпечити безплатним житлом наших ВПО», — резюмувала Верещук.

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Нагадаємо, з Донецької області за період обов'язкової евакуації виїхало 3908 осіб, зокрема 777 дітей.

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