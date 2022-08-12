В СНБО заявили, что РФ готовит мощную информационную кампанию против Зеленского

В планах России устроить провокацию связанную с президентом Украины Владимиром Зеленского. Об этом в эфире 24 канала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.





«Сейчас готовится очень мощная информационная провокация относительно нашего президента, президента нашей страны. Они [оккупанты - ред.] этим занимаются постоянно. Это не новость. Просто мы очень много проходим таких вещей, работаем на предупреждение определенных процессов и владеем информацией о планах противника почти по всем направлениям», - сказал он, отметив, что не все процессы могут оказаться под контролем военно-политического руководства Украины.

Ранее в мэрии Мариуполя заявили, что в захваченном городе оккупанты 24 августа, на День независимости Украины, планируют устроить «суд» над военнопленными ВСУ.