РНБО заявляє, що РФ готує потужну інформаційну кампанію проти Зеленського

У планах Росії влаштувати провокацію, пов'язану з президентом України Володимиром Зеленським. Про це в ефірі 24 каналу заявив секретар РНБО Олексій Данилов.





«Наразі готується дуже потужна інформаційна провокація щодо нашого президента, президента нашої країни. Вони [окупанти – ред.] цим займаються постійно. Це не новина. Просто ми дуже багато проходимо таких речей, працюємо на упередження певним процесам і володіємо інформацією про плани супротивника майже за всіма напрямами», - сказав він, зазначивши, що не всі процеси можуть опинитися під контролем військово-політичного керівництва України.

Раніше у мерії Маріуполя заявили, що у захопленому місті окупанти 24 серпня, на День незалежності України, планують влаштувати «суд» над військовополоненими ЗСУ.