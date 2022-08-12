РНБО заявляє, що РФ готує потужну інформаційну кампанію проти Зеленського

12 серпня 2022, 12:17

РНБО заявляє, що РФ готує потужну інформаційну кампанію проти Зеленського

У планах Росії влаштувати провокацію, пов'язану з президентом України Володимиром Зеленським. Про це в ефірі 24 каналу заявив секретар РНБО Олексій Данилов.


«Наразі готується дуже потужна інформаційна провокація щодо нашого президента, президента нашої країни. Вони [окупанти – ред.] цим займаються постійно. Це не новина. Просто ми дуже багато проходимо таких речей, працюємо на упередження певним процесам і володіємо інформацією про плани супротивника майже за всіма напрямами», - сказав він, зазначивши, що не всі процеси можуть опинитися під контролем військово-політичного керівництва України.

Раніше у мерії Маріуполя заявили, що у захопленому місті окупанти 24 серпня, на День незалежності України, планують влаштувати «суд» над військовополоненими ЗСУ.

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