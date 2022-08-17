Російські війська знову вдарили по Харкову, є постраждалі та загиблі

17 серпня 2022, 22:16

Російські війська знову вдарили по Харкову, є постраждалі та загиблі

Російські окупаційні війська увечері 17 серпня знову обстріляли житловий масив Салтівка у Харкові. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Попадання РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни. Постраждалих заздалегідь немає», - написав Терехов у своєму Telegram.

Він закликав мешканців бути пильними.

Трохи пізніше Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу почалася сильна пожежа у житловій будівлі.

«На місці прильоту сильна пожежа у житловій будівлі. Про жертв та постраждалих інформації поки що немає», - написав Терехов.

Є жертви та постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

«Виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці. За попередньою інформацією, 2 особи загинули, 10 – постраждалих», - написав Синегубов у Telegram.

Пізніше з'явилася інформація про третього загиблого.

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