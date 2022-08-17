Російські війська знову вдарили по Харкову, є постраждалі та загиблі

Російські окупаційні війська увечері 17 серпня знову обстріляли житловий масив Салтівка у Харкові. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.



«Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Попадання РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни. Постраждалих заздалегідь немає», - написав Терехов у своєму Telegram.



Він закликав мешканців бути пильними.



Трохи пізніше Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу почалася сильна пожежа у житловій будівлі.



«На місці прильоту сильна пожежа у житловій будівлі. Про жертв та постраждалих інформації поки що немає», - написав Терехов.



Є жертви та постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.



«Виникла пожежа, рятувальники та медики екстреної допомоги працюють на місці. За попередньою інформацією, 2 особи загинули, 10 – постраждалих», - написав Синегубов у Telegram.



Пізніше з'явилася інформація про третього загиблого.