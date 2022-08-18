Ракетний удар по Харкову: У гуртожитку загинув 11-річний хлопчик

Харків після обстрілу. Фото: прокуратури

У Харкові зросла кількість жертв ранкової атаки з боку російських військ.



Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, 18 серпня близько 05:00 російські військові завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Дві ракети влучили у приміщення трамвайного депо. Пошкоджено ремонтний цех та гуртожиток, що стояли впритул один до одного.



«Три людини загинули, ще 18 поранено, серед них 13-річні хлопчик та дівчинка. Гуртожиток частково зруйнований. Наразі тривають рятувальні роботи, дані щодо постраждалих оновлюються», — поінформували у прокуратурі.



Там також додали, що ще одна ракета влучила в нежитлову будівлю в цьому ж районі, що призвело до її повної руйнації.



У Холодногірському районі Харкова окупанти випустили ракету по будинку культури, де розпочалося загоряння площею 4200 кв. м.



«Близько 04:00 ЗС РФ обстріляли Красноград. Ракета влучила у житловий будинок, він повністю зруйнований. Загинуло подружжя, їх 12-річну доньку та ще двох жителів травмовано», — зазначили у відомстві.

Прессекретарка Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал повідомила «Укрінформ» про те, що в Харкові внаслідок російського ракетного удару по гуртожитку загинув 11-річний хлопчик.



«У гуртожитку загинув 11-річний хлопчик. Станом на цей час маємо інформацію про десятьох жертв ракетного удару», — сказала вона.

Нагадаємо, російські війська вранці завдали ракетних ударів по Харкову.



Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська ввечері 17 серпня обстріляли житловий масив Салтівка в Харкові. Загинули семеро та постраждали 13 людей.